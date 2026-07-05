Skandāls! Tramps esot piezvanījis Infantino un "palūdzis" atcelt diskvalifikāciju ASV spēlētājam, saniknojot Beļģiju
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) svētdien nokļuvusi skandālā pēc sava lēmuma atcelt ASV futbola izlases uzbrucējam Folarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Nu parādījušās ziņas, ka FIFA izpildījusi ASV prezidenta Donalda Trampa “lūgumu”.
Tādējādi Baloguns pirmdien varēs palīdzēt mājiniekiem Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju, kas šis FIFA lēmums uztvēra ar sašutumu.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Baloguns otrajā puslaikā uzkāpa uz pēdas Bosnijas un Hercegovinas futbolistam Tarikam Muhamerovičam, saņemot sarkano kartīti. "Spēles diskvalifikācijas piemērošana ir apturēta uz viena gada pārbaudes laiku," svētdien paziņoja FIFA. Ja gada laikā Baloguns izdarīs līdzīgu pārkāpumu, stāsies spēkā vienas spēles diskvalifikācija.
Tramps slavēja FIFA lēmumu paša sociālās saziņas vietnē “Truth Social”. “Paldies FIFA par pareizu rīcību un lielas netaisnības novēršanu,” rakstīja Tramps.
Pēc FIFA lēmuma laikraksts “The New York Times” vēstīja, atsaucoties ar kādu avotu, kurš bija informēts par sarunu un vēlējās palikt anonīms, jo nebija pilnvarots publiski komentēt šo jautājumu, Tramps pēc spēles piezvanīja FIFA prezidentam Džanni Infantino un aicināja pārskatīt lēmumu par sarkano kartīti. Savukārt “talkSPORT’ apgalvo, ka sarunās ar FIFA bija iesaistītas vairākas Baltā nama amatpersonas, ieskaitot valsts sekretāru Marko Rubio.
Baloguns ir viens no svarīgākajiem ASV izlases spēlētājiem, kurš šajā Pasaules kausā trīs spēlēs guvis trīs vārtus.
Beļģijas Karaliskā Futbola asociācija (RBFA) pauda pilnīgu pārsteigumu par FIFA lēmumu, savukārt Beļģijas izlases galvenais treneris Rudijs Garsija FIFA veltīga dzēlīgu repliku. “Nezināju, ka FIFA birojos 5. jūlijs ir tas pats, kas Eiropai 1. aprīlis,” viņš paziņoja.
Garsija atteicās atbildēt uz jautājumiem par iespējamu vēršanos Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) un par to, vai, viņaprāt, Trampa iesaiste ietekmēja FIFA lēmumu. Savukārt RBFA paziņojusi, ka “izvērtē visas iespējamās turpmākās rīcības iespējas”, lai aizsargātu visu turnīra dalībnieku likumīgās tiesības un nodrošinātu godīgas spēles pamatprincipu ievērošanu gan šajā FIFA Pasaules kausa izcīņā, gan nākamajos turnīros.
ASV un Beļģijas astotdaļfināla spēle paredzēta 7. jūlijā plkst. 3.00 pēc Latvijas laika. Uzvarētāja 10. jūlijā spēlēs ar Spānijas un Portugāles divcīņas uzvarētāju.