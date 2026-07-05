Patriks Cīrulis izcīna sudraba medaļu pasaules junioru čempionātā motokrosā
Latvijas motosportists Patriks Cīrulis svētdien Čehijā kļuva par pasaules junioru vicečempionu 85 kubikcentimetru klasē (JMX85).
Pirmajā braucienā Patriks un Martins Cīruļi izcīnīja attiecīgi otro un trešo vietu, brāļiem piekāpjoties vien Bleikam Bohanonam no Austrālijas. Otrajā braucienā Patriks Cīrulis finišēja ceturtais, bet atkal uzvarēja Bohanons.
Summā Patrikam Cīrulim bija 40 punkti jeb par desmit mazāk nekā Bohanonam. Martins Cīrulis, kurš otrajā braucienā bija 14., guva 27 punktus un ieņēma septīto vietu, kamēr Rūdolfs Spila un Magnuss Misiņš ierindojās attiecīgi 34. un 39. vietā. Šajā klasē startēja arī Ričards Jurčenko.
JMX65 klasē Bruno Geitus izcīnīja septīto vietu, bet Valters Jurčenko bija 35. pozīcijā. Sacīkšu braucieniem nekvalificējās Daniils Hohlovs, Roberts Vanags un Ralfs Saldābols.
JMX125 klasē Toms Dankerts ierindojās 32. vietā, savukārt Jēkabs Hudolejs bija 36. pozīcijā.