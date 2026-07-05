Lietuvas basketbolistiem sāpīgs klupiens Itālijā cīņā par iekļūšanu Pasaules kausā
Itālijas vīriešu basketbola izlase svētdien 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā uzvarēja Lietuvu, kurai zaudējums sarežģīs cīņu par ceļazīmi uz finālturnīru.
Boloņā notikušajā spēlē itāļu ceturtajā ceturtdaļā atspēlējās no 13 punktu deficīta un uzvarēja ar rezultātu 87:84 (22:25, 18:12, 19:24, 28:23).
Itālijai ar 27 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Niko Manjons, 14 punkti bija Mateo Spanjolo kontā, bet desmit punktus guva Stefāno Tonuts.
Lietuviešus no zaudējuma neglāba Ažula Tubeļa 25 punkti un 12 atlēkušās bumbas, Igns Sargjūns guva 14 punktus, Kaspars Jakučonis - desmit, bet Jonam Valančūnam bija deviņi punkti un sešas atlēkušās bumbas.
Personīgu iemeslu dēļ Itālijas izlasi šajā mačā nevarēja vadīt Luka Banki, kura pienākumi bija uzticēti Marko Ramondīno.
Pirms tam šajā grupā Islande viesos ar rezultātu 88:86 (19:24, 22:25, 21:20, 26:17) uzvarēja Lielbritāniju un arī nodrošināja dalību otrajā posmā.
D grupā pēc sešām spēlēm Itālijai bija piecas uzvaras, Lietuvai un Islandei - pa trīs, bet Lielbritānija uzvarēja vienā mačā.
Tikmēr pirmo reizi otrajā posmā vietu nodrošināja Portugāle, kas viesos ar 71:65 (19:15, 9:8, 25:19, 18:14) guva virsroku pār Grieķiju.
Portugāļiem 17 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Djogu Britu, 16 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Rafaels Lisboa, bet 15 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Travantem Viljamsam. Grieķiem 11 punktu guva Elaidža Mitru-Longs.
Vietu sadalījums B grupā būs zināms pēc Melnkalnes un Rumānijas mača beigām.
A grupā Ainara Bagatska vadītā Ukraina viesos ar rezultātu 99:69 (22:25, 31:12, 24:19, 22:13) pārspēja Dāniju, bet Gruzija pēc atspēlēšanās mājās ar 91:89 (14:32, 24:20, 19:19, 26:12, 8:6) papildlaikā uzvarēja Spāniju.
A grupā Spānija uzvarēja piecās no sešām spēlēm, Ukrainai bija četras uzvaras, Gruzijai - trīs, bet Dānija zaudēja visos sešos mačos.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027. gada 27. augusta līdz 12. septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.