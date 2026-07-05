Osaka Vimbldonā atmaksā Ostapenko pāridarītājai, pasaules pirmajai raketei Sabaļenkai
Japānas tenisiste Naomi Osaka svētdien Vimbldonas čempionāta astotdaļfinālā uzvarēja planētas pirmo raketi Arinu Sabaļenku.
WTA ranga 14. vietas īpašniece Osaka baltkrievieti pārspēja ar rezultātu 6-2, 7-6 (7:2).
Jāpiebilst, ka Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā piekāpās Sabaļenkai ar 4-6, 4-6.
Šosezon iepriekšējās trīs savstarpējās spēlēs pārāka bija Sabaļenka, tajā skaitā uzveicot Osaku šajā pašā fāzē Francijas atklātajā čempionātā.
No visiem "Grand Slam" turnīriem Vimbldonas čempionāts Osakai līdz šim bijis visneveiksmīgākais, japānietei ne reizi netiekot tālāk par trešo kārtu.
Osakas pretiniece ceturtdaļfinālā būs ranga devītās vietas īpašniece Karolīna Muhova, kura divu Čehijas tenisistu duelī ar rezultātu 7-5, 5-7, 6-3 uzveica Barboru Krejčīkovu (WTA 38.).
Svētdien vietu ceturtdaļfinālā nodrošināja arī planētas ceturtā rakete, amerikāniete Džesika Pegula, kura ar 4-6, 6-3, 6-1 bija pārāka pār savu tautieti Ivu Joviču (WTA 14.).