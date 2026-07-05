Nils Slakteris kļūst par Eiropas čempionu F4 ātrumlaivu klasē
Svētdien Alūksnes ezerā aizvadīti noslēdzošie divi braucieni Eiropas čempionātā ātrumlaivām F4 klasē. Pirmo reizi latvietis Nils Slakteris kļuva par Eiropas čempionu F4 klasē ātrumlaivām, iegūstot maksimālo punktu skaitu (1200) un izcīnot vienīgo līdz šim trūkstošo titulu savā karjerā.
Otro vietu kopvērtējumā ieņēma zviedru pilots Ādams Vrenklers (750), bet trešo - ungāru sportists Atilla Horvāts ( 600).
Šis ir pirmais Eiropas čempiona tituls Nila Slaktera F4 karjerā, papildinot pasaules čempiona titulu, ko viņš izcīnīja Viveronē pagājušā gada septembrī, kā arī UIM GT15 Eiropas čempiona titulu, kuru ieguva 2020. gadā. Latvijas pilots Nils Slakteris uzrādīja pārliecinošu sniegumu, visos braucienos finišējot pirmais. Trešais brauciens tika anulēts visiem sportistiem pēc tam, kad abi starta mēģinājumi noslēdzās ar avārijām, tāpēc punktus nedēļas nogalē deva tikai trīs braucieni. Visos trīs uzvarēja Slakteris.
Anulētais brauciens sekoja haotiskam svētdienas sākumam. Pirmajā starta mēģinājumā apgāzās divas laivas, bet atkārtotajā startā — vēl divas. Saskaņā ar noteikumiem atļauts tikai viens atkārtots starts, tāpēc brauciens tika atcelts bez punktu piešķiršanas. Tas nozīmēja, ka ceturtais brauciens kļuva izšķirošs cīņā par titulu. Ardis Slakteris kopvērtējumā finišēja ceturtajā vietā savā pirmajā sezonā šajā klasē. Nila jaunākais brālis 2026. gadā pārņēma ģimenes 51. numuru un jūnijā Klaipēdā uzvarēja savā debijā pasaules čempionāta posmā.
Trešajā un ceturtajā braucienā notika vairāki restarti, bet trešais brauciens tika atcelts avāriju dēļ. Ardim Slakterim, kurš tobrīd atradās tieši aiz avārijas, izdevās izvairīties no sadursmes tikai pēdējā brīdī: "Es redzēju, kā manā priekšā paceļas gaisā Adama Vrenklera laiva. Sapratu, ka bremžu man nav un izvairīties no tās nav iespējams. Vienīgais, ko varēju darīt – spiest gāzi grīdā un cerēt, ka laiva neuzkritīs man virsū. Par laimi, viss beidzās veiksmīgi”.
Ardis Slakteris Eiropas čempionāta kopvērtējumā ieguva ceturto vietu, pēdējā braucienā kopā ar brāli Nilu cīnoties TOP3. Niklāvs Rimeicāns ierindojās astotajā vietā, bet vietējie Alūksnes sportisti Renārs Špacs un Roberts Minings finišēja devītajā un desmitajā vietā, jo arī iekļuva negadījumā.
Nils Slakteris, Mēmeles sports pilots: “Pirmo reizi savā karjerā esmu kļuvis par Eiropas čempionu F4 klasē un sapnis ir piepildīts. Sacensībās man personīgi viss izdevās, bet kopumā negāja viegli, bija daudz avāriju, apstākļi trasē mūs nelutināja. Notika vairāki restarti un trešais brauciens tika atcelts, kas deva vairāk stresa uz starta līnijas, taču visi tikām ar to galā. Turpināšu spert soļus F2 klasē un, cerams, kādreiz sacentīšos arī ar savu tēti. Nododu tālāk stafeti brālim Ardim, lai viņš var turpināt savu ceļu F4 klasē.”
Vienlaikus notika arī Latvijas un Igaunijas čempionāts, kurā F2 klasē startēja Uvis Slakteris, iegūstot pirmo vietu, otrais finišēja Dainis Podžuks, bet trešajā vietā Buby Bartel no Beļģijas.
Uvis Slakteris, Mēmeles sports pilots: “Galvenais mērķis bija palīdzēt abiem dēliem startēt Eiropas čempionātā, tāpēc paša uzvara F2 klasē bija neplānota. Es izbaudīju braucienus, starts gan pašam varēja būt labāks. Izmēģināju vairākas dzenskrūves un trešajā braucienā finišēju otrajā pozīcijā. Domāju, ka radījām patīkamu šovu skatītājiem.”
Par F4 Eiropas čempionātu
Starptautiskās ūdens motosporta federācijas (UIM) F4 čempionāts ir viens no nozīmīgākajiem ūdens motosporta notikumiem Eiropā, kurā sacenšas perspektīvākie un pieredzējušākie formulas ātrumlaivu piloti. F4 klase tiek uzskatīta par svarīgu pakāpienu ceļā uz augstākajām ūdens motosporta klasēm un pasaules čempionātu. Alūksnes ezers jau vairākus gadus ir atzīta ātrumlaivu sacensību norises vieta, pulcējot sportistus un līdzjutējus no dažādām valstīm. Sacensības Alūksnes ezerā izceļas ar neparedzamiem apstākļiem, sarežģītiem tehniskajiem risinājumiem un dinamisku trasi.