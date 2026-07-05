ASV izlases uzbrucējs Folarins Baloguns saņēma sarkano kartīti Pasaules kausa izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā pret Bosniju un Hercegovinu.
Futbols
Šodien 21:15
FIFA nopelna Trampa uzslavas, atceļot ASV zvaigznei Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) svētdien atcēla ASV vīriešu futbola izlases uzbrucējam Folarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes.
Tādējādi Baloguns pirmdien varēs palīdzēt mājiniekiem Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Baloguns otrajā puslaikā uzkāpa uz pēdas Bosnijas un Hercegovinas futbolistam Tarikam Muhamerovičam, saņemot sarkano kartīti.
"Spēles diskvalifikācijas piemērošana ir apturēta uz viena gada pārbaudes laiku," svētdien paziņoja FIFA. Ja gada laikā Baloguns izdarīs līdzīgu pārkāpumu, stāsies spēkā vienas spēles diskvalifikācija.
FIFA lēmumu cildināja ASV prezidents Donalds Tramps paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social". "Paldies FIFA par pareizu rīcību un lielas netaisnības novēršanu," rakstīja Tramps.
Baloguns šajā finālturnīrā laukumā devies trīs spēlēs un guvis trīs vārtus.