Denzels Damfrīss pēc izlidošanas no Pasaules kausa nonāk Madrides "Real"
Spānijas futbola augstākās līgas komanda Madrides "Real" aizsardzības līniju pastiprinājusi ar nīderlandieti Denzelu Damfrīsu.
Līgums ar 30 gadus veco futbolistu noslēgts uz četriem gadiem, un, kā ziņo mediji, Madrides klubs par futbolistu viņa iepriekš pārstāvētajai Milānas "Inter" samaksāja ap 20 miljoniem eiro.
Labās malas aizsargs Damfrīss Pasaules kausā bija sākumsastāvā visās četrās Nīderlandes izlases spēlēs.
Milānas klubā Damfrīss pavadīja divas iepriekšējās sezonas, izcīnot divus Itālijas A sērijas titulus un trīsreiz uzvarot valsts kausa izcīņā. Šajā laikā "Inter" arī divreiz aizcīnījās līdz UEFA Čempionu līgas finālam.
Pirms tam Damfrīss spēlēja Nīderlandē Eindhovenas PSV, "Heerenveen" un Roterdamas "Sparta" vienībās.
"Real" aizvadītajā sezonā samierinājās ar Spānijas vicečempiones statusu, kā arī neveiksmīgi startēja Karaļa kausā un UEFA Čempionu līgā.