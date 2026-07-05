Trakonams! Anglijas izlase mēģināja netraucēti pagulēt, taču Meksikas fani viņus atrada
Naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika Mehiko leģendārajā “Estadio Azteca” Pasaules kausa astotdaļfinālā Meksika tiksies ar Angliju un ja nepietiek ar to, viesiem nāksies spēlēt 2240 metru augstumā virs jūras līmeņa, tad mājinieku līdzjutēji jau pacentās dot savu artavu, pulcējoties pie Anglijas izlases viesnīcas un visādi cenšoties traucēt pretinieku spēlētāju naktsmieru.
¿Durmieron bien?🏴— PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) July 5, 2026
Fanáticos de la Selección Mexicana se hicieron presentes afuera del hotel del equipo inglés.
📍JW Marriott Mexico City Santa Fe, #CDMX.
Hoy 6 pm, #Mexico VS #England #Londres #AL pic.twitter.com/EFG4w6KPS4
Kamēr vairāk nekā simts Meksikas īpašo vienību policistu ložu necauršaujamās vestēs apsargāja viesnīcu, kurā apmetās Anglijas izlases spēlētāji, pie tās pulcējās prāvs meksikāņu atbalstītāju pūlis, kas visādi centās radīt troksni, šaujot petardes, taurējot, spēlējot skaļu mūziku un izkliedzot saukļus.
Pastiprinātie drošības pasākumi tika ieviesti pēc tam, kad Ekvadora, kas Pasaules kausa izcīņas pirmajā izslēgšanas kārtā ar 0:2 zaudēja Meksikai, iesniedza sūdzību Starptautiskajai Futbola federāciju asociācijai (FIFA) par troksni pie viesnīcas, jo naktī pirms spēles Meksikas fani visādi pacentās viņiem sagādāt bezmiega nakti. Plašsaziņas līdzekļos pat tika apgalvots, ka Meksikas narkogrupējumi esot draudējuši Ekvadoras spēlētājiem, ja viņi uzdrošināsies uzvarēt.
Los hinchas de mexico estan haciendo todo el ruido posible afuera del hotel donde se hospedan los jugadores y el plantel de ecuador 🤦♂️@FIFAcom @FIFAWorldCup— El Gordo Tucumano (@LeoDonelli) June 30, 2026
deberían sancionar a mexico pic.twitter.com/1SRf0UlxtZ
ESPN vēsta, ka Anglijas izlase centās izvairīties no mājinieku fanu “uzmanības”, ierodoties Mehiko dienu vēlāk nekā iecerēts, kā arī nomainot viesnīcu, taču drošības spēku klātbūtne un vērīgie tiešsaistes izsekotāji ļāva atrast Anglijas futbolistu mitekli. Sociālajos tīklos pat vēstīja, ka Anglijas izlase bija rezervējusi vietas 14 dažādās viesnīcās!
Tikmēr Anglijas izlases galvenais treneris Tomass Tuhels noraidīja bažas par komandas nelaipno uzņemšanu Meksikā, sakot, ka viss bijis patīkamāk, nekā gaidīts, bet mājinieku līdzjutējus viņš raksturoja kā “draudzīgus un cieņpilnus”.
Jāpiebilst, ka Angliju gaida smags pārbaudījums vairāk nekā 87 tūkstošu skatītāju klātbūtnē “Estadio Azteca” arēnā ne tikai retinātā kalnu gaisa vai vētrainā fanu atbalsta dēļ, mājinieku pusē ir arī iespaidīga statistika. Šajā arēnā Meksikas izlase ir zaudējusi tikai divas reizes 89 spēlēs un nav zaudējusi nevienā no desmit notikušajām Pasaules kausu spēlēm.