"Grobiņa" pieveic konkurentus "Tukums 2000", cīnoties par izkļūšanu no virslīgas bīstamās zonas
"Grobiņas" komanda svētdien Liepājā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 22. kārtas mačā ar 3:1 (2:0) pārspēja "Tukums 2000" komandu, priekšpēdējā esošos tukumniekus apsteidzot par trīs punktiem.
"Grobiņai" vārtus guva Žuzē Martins, Maksims Sidorovs un Devids Dobrecovs. Pretiniekiem vienīgos vārtus guva Bogdans Samoilovs.
Spēles 18. minūtē pēc Dobrecova piespēles Martins saņēma bumbu pretī vārtiem un raidīja to mērķī, bet 38. minūtē pēc Dodo piespēles Sidorovs izskrēja viens pret vārtsargu un panāca 2:0.
Otrajā puslaikā 60. minūtē Dobrecovs pēc paša sitiena vārtu priekšā bija pirmais pie atsistās bumbas un ar otro iespēju raidīja to tīklā. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 11 minūtes, Samoilovs ar sitienu no distances vienus vārtus atguva.
Piektdien "Riga" savā laukumā ar 3:0 pārspēja "Jelgavu". Sestdien "Daugavpils" mājās ar 3:1 pārspēja "Liepāju", bet RFS savā laukumā spēlēja 1:1 ar "Auda" komandu.
Pirmdien 22. kārtas noslēgumā "Super Nova" Rīgā tiksies ar Ogres "United".
22 mačos RFS ir 56, "Riga" komandai - 55, "Auda" komandai - 40, "Liepājai" - 28, "Daugavpilij" - 27 un "Jelgavai" - 25 punkti. 21 cīņā "Super Nova" komandai ir 24 punkti, "Grobiņai" - 20 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti, bet Ogres "United" - desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.