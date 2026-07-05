Šarls Leklērs triumfē Lielbritānijas "Grand Prix", izcīnot pirmo uzvaru kopš 2024. gada sezonas
"Ferrari" pilots Šarls Leklērs svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas devītajā posmā - Lielbritānijas "Grand Prix" -, tiekot pie pirmā panākuma kopš 2024. gada oktobra.
Otrais finišēja "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, bet trešais bija uzvarētāja komandas biedrs Lūiss Hamiltons. Sezonas līderis Kimi Antonelli no "Mercedes" komandas auto salūzušas balstiekārtas dēļ palika bez punktiem, bet "Red Bull" pilots Makss Verstapens izstājās dažus apļus pirms finiša.
Startā Leklērs pabrauca garām blakus startējušajam "pole position" īpašniekam Antonelli, un viņu apdzina arī Hamiltons. Līdz ar to aiz abām "Ferrari" formulām sekoja "Mercedes" piloti Antonelli un Rasels, aiz kuriem bija "Red Bull" braucēji Izaks Hadžars un Verstapens. Hamiltons gan pāragra starta dēļ saņēma piecu sekunžu sodu, ko izcieta pirmajā boksu apmeklēšanas reizē.
Pēc 11 veiktiem apļiem Antonelli apdzina Hamiltonu un centās ķert rokā Leklēru, bet aiz viņiem Verstapens izvirzījās priekšā Raselam. Sacīkstes vidū briti Hamiltons un Rasels nonāca līdzās savstarpējā cīņā par ceturto vietu, mājiniekiem izceļoties ar vairākiem apdzīšanas manevriem.
Pēc boksu apmeklējumiem līderpozīcijā atkal bija Leklērs, kuram strauji tuvojās Antonelli, taču cīņa par pirmo vietu izpalika, jo itāļa vadītajai formulai radās tehniskas problēmas, kā dēļ viņš bija spiests doties boksos un papildu zaudētajām pozīcijām saņēma arī piecu sekunžu sodu. Verstapenam, kurš bija trešajā vietā, sacīkste noslēdzās četrus apļus pirms finiša tehnisku problēmu dēļ.
Drošības mašīnas laikā "Ferrari" piloti bija starp tiem, kas devās boksos mainīt riepas, bet Rasels palika trasē un izvirzījās otrajā vietā aiz Leklēra.
Sacīkstēm noslēdzoties aiz drošības mašīnas, pirmais finišēja Leklērs, otrais - Rasels, bet trešais - Hamiltons. Tālāk bija Lando Noriss ("McLaren"), Hadžars, Liams Losons (RB), Arvīds Lindblads (RB), Gabriels Bartoleto ("Audi"), Franko Kolapinto ("Alpine") un kā pēdējais pie punkta tika Pjērs Gaslī ("Alpine").
Oskars Piastri ("McLaren") sacīkstes sākumā sadursmē sabojāja priekšējo antispārnu un finišēja ārpus punktiem.
Pēc deviņiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 179 punktiem ieņem Antonelli, otrais ar 154 punktiem ir Rasels, 147 punktus ir sakrājis Hamiltons, Leklēram ir 108 punkti, Norisam - 97, Piastri - 82 un Verstapenam - 76 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 333 un "Ferrari" - 255, "McLaren" - 179, bet "Red Bull" - 128 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notikušās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".