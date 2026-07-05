Aļona Ostapenko Vimbldonas turnīrā
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Šodien 19:11
Ostapenko viegli iekļūst Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu ceturtdaļfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo svētdien sasniedza Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālu.
Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, otrajā kārtā ar 6-2, 6-2 uzvarēja vēl vienu internacionālo duetu, kurā spēlē 42 gadus vecā horvātiete Dārija Jurāka-Šreibere un 38 gadus vecais argentīnietis Andres Molteni.
Pirmajā kārtā Latvijas un Salvadoras duets ar 6-2, 6-7 (4:7), 7-6 (10:7) pieveica krievieti Veru Zvonarjovu un Francijas tenisistu Albano Oliveti.
Līdz šim labākais Ostapenko sniegums "Grand Slam" turnīru jaukto dubultspēļu sacensībās ir fināls Vimbldonā 2019. gadā, spēlējot pārī ar zviedru Robertu Lindstedu.
Šogad Vimbldonā vienspēlēs Ostapenko apstājās trešajā kārtā, bet dubultspēlēs - otrajā kārtā.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.