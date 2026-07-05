Rihards Snikus ar "King of the Dance" izcīnīja divas zelta medaļas Parīzes paralimpiskajās spēlēs 2024. gadā.
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Šodien 18:17
Rihards Snikus izcīna ceturto vietu starptautiskās paraiejādes sacensībās Vācijā
Latvijas paralimpietis Rihards Snikus ar savu jauno zirgu "Rise and Shine" svētdien Vācijā "CPEDI 3*" sacensībās ieņēma ceturto vietu "Para Grand Prix Freestyle I" sacensībās.
Snikus un "Rise and Shine" saņēma vērtējumu 71,967%, kas deva ceturto vietu sešu dalībnieku konkurencē.
Piektdien viņš ar "Rise and Shine" savās sezonas pirmajās starptautiskajās sacensībās ar 68,194% vērtējumu ieņēma piekto vietu 11 sportistu sacensībās.
Uz sacensībām kopā ar Sniku devās trenere Agnese Rozīte, sacensību zirga aprūpētāja un grūms Daiga Gavere, kā arī zirga pārvadātāja Ilze Zeltiņa.
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