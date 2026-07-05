Ailīna Mosko (foto: "Tennis South Africa")
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Šodien 17:39
Ratiņtenisiste Ailīna Mosko triumfē Dienvidāfrikā
Latvijas ratiņtenisiste Ailīna Mosko jūnija un jūlija mijā turnīros Dienvidāfrikā izcīnīja trīs vienspēļu titulus.
Mosko uzvarēja divos junioru turnīros un vienā sieviešu turnīrā. Otrajā turnīrā pieaugušajiem viņa nepabeidza pusfināla spēli, izstājoties pirmajā setā, kurā bija iedzinējos ar 2-5.
No 11 spēlēm Latvijas parasportiste uzvarēja desmit, visas noslēdzot divos setos. Viņas pretinieces bija Dienvidāfrikas ratiņtenisistes un Botsvānas pārstāve Omfila Botasice, ar kuru Mosko uzvarēja abos dubultspēļu turnīros, tiekot pie sešām uzvarām sešās spēlēs.
Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) junioru rangā Mosko ieņem 19. vietu.