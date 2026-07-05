Pauls Jonass.
Citi sporta veidi
Šodien 14:07
Jonass Dienvidāfrikā finišē ceturtais MXGP pirmajā braucienā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien Dienvidāfrikas Republikā izcīnīja ceturto vietu pasaules čempionāta motokrosā 11. posma pirmajā braucienā MXGP klasē, kamēr Jānis Mārtiņs Reišulis un Kārlis Alberts Reišulis bija ceturtajā un septītajā pozīcijā MX2 klasē.
MXGP klases startā vadībā izvirzījās Lukass Kūnens, kurš svinēja drošu uzvaru, aiz viņa bija nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet tālāk finišēja abi "Kawasaki" braucēji francūzis Romēns Fevrs un Jonass. Pirmajā aplī latvietis nostiprinājās piektajā vietā, bet pēc francūža Toma Vjalē kritiena pakāpās uz ceturto vietu.
MX2 klasē uzvarēja spānis Gijems Farress, kuram pirmajā trijniekā sekoja beļģis Saša Kūnens un vācietis Simons Lengenfelders. Reišuļi aizvadīja stabilu braucienu - Jānis tā laikā bija ceturtais, bet Kārlis, lai gan vienubrīd bija atkāpies uz astoto pozīciju, finišēja septītais.
Svētdien tiks aizvadīti arī otrie sacensību braucieni gan MXGP, gan MX2 klasē.