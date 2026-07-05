Latvijas tenisiste Elza Tomase.
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Šodien 13:28
Tomase pēc dubultspēļu titula Serbijā zaudē vienspēļu finālā
Latvijas tenisiste Elza Tomase svētdien Serbijā piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-15 sērijas turnīra vienspēļu finālā.
Tomase, kura WTA rangā ieņem 865. vietu un turnīrā izsēta ar septīto numuru, ar 5-7, 1-6 zaudēja serbietei Anjai Stankovičai (WTA 551.), kura turnīrā izsēta ar pirmo numuru.
Par iekļūšanu finālā latviete nopelnīja desmit pasaules ranga punktus.
Tomasei līdz šim ir viens ITF tituls, 2020. gadā uzvarot W-15 turnīrā Liepājā.
Sestdien viņa šajā Serbijas turnīrā izcīnīja titulu dubultspēļu sacensībās.
Turnīrs Kuršumlijska Banjā notiek māla seguma laukumos.