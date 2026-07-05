Zilās parūkas pārņem Pasaules kausa tribīnes: Japānas fani kļūst par turnīra sensāciju
Šā gada Pasaules kausā futbolā skatītāji runā ne tikai par vārtiem, favorītiem un drāmām laukumā. Tribīnēs savu šovu sarīkojuši līdzjutēji — ar košām parūkām, sejas krāsojumu, karogiem un tērpiem, kas nereti piesaista tikpat daudz uzmanības kā pati spēle.
Īpaši pamanāmi turnīrā kļuvuši Japānas izlases atbalstītāji. Spilgti zilās parūkas, zilie krekli un sejas krāsojums pārvērtušies par vienu no atpazīstamākajiem līdzjutēju tēliem šajā Pasaules kausā.
Japānas vīriešu futbola izlase pazīstama ar iesauku “Samurai Blue”. Lai gan Japānas karogs ir sarkanbalts, izlase dažādos zilajos toņos spēlē jau kopš 20. gadsimta 30. gadiem. Mūsdienās tumši zilā krāsa ir cieši saistīta ar komandu, un tās fani šo identitāti pārnesuši arī tribīnēs.
Zilo parūku vilnis vēl lielāku uzmanību ieguva pēc Japānas spēles pret Brazīliju izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā 29. jūnijā. Sociālajos tīklos plaši izplatījās video, kurā kāds Japānas līdzjutējs ar zilu parūku un sejas krāsojumu piedzīvo īstu emociju amerikāņu kalniņu, atrodoties Brazīlijas fanu ielenkumā.
Vīrietis video redzams smejamies, raudam, svinam un reaģējam uz notikumiem laukumā kopā ar pretinieku komandas līdzjutējiem. Vēlāk viņš sociālajos tīklos atklāja, ka Brazīlijas fanu sektorā nonācis nejauši — kļūdas pēc nopērkot biļeti tieši šajā tribīņu daļā.
Japāna šajā mačā zaudēja Brazīlijai, tomēr internetā uzmanību piesaistīja ne tikai spēles iznākums, bet arī fanu savstarpējā attieksme. Daudzi sociālo tīklu lietotāji slavēja gan japāņu līdzjutēja ekspresīvās reakcijas, gan sportisko un draudzīgo atmosfēru starp abu komandu atbalstītājiem.
“Viņš 20 sekundēs izgāja cauri 13 dažādām emocijām,” jokoja kāds komentētājs. Citi norādīja, ka šādas ainas parāda futbola līdzjutēju humora izjūtu un spēju cienīt pretiniekus arī saspringtos brīžos.
Daļa skatītāju pat prognozēja, ka zilmatainais Japānas fans kļūs par vienu no šī Pasaules kausa paliekošākajiem tēliem. “Kaut kas man saka, ka nākamajā Pasaules kausā mēs viņu atkal redzēsim — un visi viņu atcerēsimies,” rakstīja kāds lietotājs.
Zilās parūkas gan nav vienīgais veids, kā Japānas līdzjutēji pauž atbalstu savai komandai. Turnīra laikā redzēti arī video, kuros fani tribīnēs vienoti vicina spilgti zilus maisus, radot iespaidīgu “Samurai Blue” krāsas jūru vēl pirms spēles sākuma.