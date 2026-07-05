Holanns pret Brazīliju un Anglija pret Meksiku: Pasaules kausā gaidāmi divi intriģējoši dueļi
Pasaules kausa futbolā finālturnīrs svētdien turpināsies ar diviem dueļiem, kuros tiksies Norvēģija ar Brazīliju un Anglija ar Meksiku.
Norvēģijas un Brazīlijas mačs Īstraterfordā sāksies plkst. 23 pēc Latvijas laika, bet Anglija ar Meksiku maču Mehiko sāks plkst. 3. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv".
Šo maču uzvarētājas savā starpā cīnīsies ceturtdaļfinālā.
Brazīlijas futbolisti turnīru sāka ar neizšķirti 1:1 pret Maroku, kam sekoja uzvaras ar 3:0 pār Haiti un Skotiju, bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā brazīlieši ar 2:1 pieveica Japānu. Norvēģi pirmajā spēlē ar 4:1 uzvarēja Irāku, pēc tam ar 3:2 pārspēja Senegālu, grupas pēdējā spēlē citādākā sastāvā ar 1:4 zaudēja Francijai, bet astotdaļfināla ceļazīmi nodrošināja, ar 2:1 pārspējot Kotdivuāru.
Norvēģis Mančestras "City" uzbrucējs Ērlings Holanns šajā finālturnīrā guvis piecus vārtus un svētdien laukumā tiksies ar Londonas "Arsenal" aizsargu Gabrielu Gamaļaisu, kas ir viens no viņa principiālākajiem pretiniekiem premjerlīgā. Brazīliešiem četrus vārtus guvis Vinisiuss Žuniors.
1998. gada finālturnīra apakšgrupā Norvēģija brazīliešus uzvarēja ar 2:1, to maču uz rezervistu soliņa pavadot tagadējam Norvēģijas izlases galvenajam trenerim Stolem Sūlbakenam. Astoņus gadus vēlāk abas izlases tikās pārbaudes spēlē, kas noslēdzās neizšķirti 1:1.
Meksikas futbolisti šajā finālturnīrā svinējuši tikai uzvaras un vēl nav ielaiduši vārtus. Apakšgrupā tika pieveiktas Dienvidāfrika (2:0), Dienvidkoreja (1:0) un Čehija (3:0), bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā - Ekvadora (2:0).
Angļiem ceļš līdz astotdaļfinālam bijis sarežģītāks - vispirms grupā uzvara 4:2 pār Horvātiju, pēc tam neizšķirts 0:0 ar Ganu un beigās nepārliecinošā mačā uzvara 2:0 pār Panamu. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā angļi ar Harija Keina diviem vārtiem nogalē nodrošināja uzvaru 2:1 pār Kongo DR.
Anglija ar Meksiku tikās 1966. gada Pasaules kausa apakšgrupā, nākamajiem čempioniem angļiem uzvarot ar 2:0. Arī pēc tam notikušajās pārbaudes spēlēs ar šo izlašu dalību uzvarējuši futbola dzimtenes pārstāvji.
Vēl astotdaļfinālos tiksies arī Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju. Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.