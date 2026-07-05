FIB aizturējis igauņu basketbolistu Kerru Krīsu saistībā ar krāpšanas shēmu
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) aizturējis igauņu basketbolistu Kerru Krīsu par dalību krāpšanas shēmā, vēsta "Kentucky Sports Radio".
25 gadus vecais basketbolists pēc nogādāšanas Rietumvirdžīnijas štatā nākamajā nedēļā stāsies tiesas priekšā. Sportista tēvs, bijušais basketbolists Valmo Krīsa, tīmekļa vietnei "Delfi.ee" teica, ka viņam nav informācijas par apsūdzībām.
Apsūdzības izvirzītas par laiku, kad basketbolists 2023./2024. gada sezonā Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) spēlēja Rietumvirdžīnijas Universitātes komandā. NCAA saspēles vadītājs spēlēja arī Arizonas, Kentuki un Sinsinati augstskolu komandās.
Aizvadītajā sezonā viņš Sinsinati Universitātes komandas sastāvā 19 mačos vidēji 21 minūtē guva 5,8 punktus, atdeva 3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 1,3 atlēkušās bumbas.
Nākamajā sezonā basketbolists plānojis sākt profesionāļa gaitas un šīs nedēļas sākumā pievienojās Latvijas-Igaunijas līgā spēlējošajai Tartu komandai.