Mbapē ieved Franciju Pasaules kausa ceturtdaļfinālā
Francijas vīriešu futbola izlase sestdien nodrošināja vietu Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, Filadelfijā notikušajā astotdaļfinālā ar 1:0 (0:0) pārspējot iepriekšējā kārtā Vāciju apturējušo Paragvaju.
Vienīgos vārtus guva Kilians Mbapē, kurš pasaules meistarsacīkstēs izcēlies 19 reizes jeb par vienu mazāk nekā argentīnietis Lionels Mesi.
Spēlē, kuras laikā gaisa temperatūra sasniedza ap 38 grādus pēc Celsija, dominēja mača favorīti francūži, taču vārtsarga Orlando Hila teicamā spēle liedza viņiem gūt vairāk par vieniem vārtiem.
Lūzuma punkts bija otrā puslaika vidū, kad Djego Gomess soda laukumā kavēja Dezirē Duē, un pēc VAR iesaistes uz Paragvajas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To 70. minūtē izpildīja Mbapē, kurš raidīja bumbu apakšējā labajā stūrī, Hilam neuzminot bumbas lidojuma virzienu.
Francijas pretiniece ceturtdaļfinālā būs Maroka, kas astotdaļfinālā ar 3:0 uzvarēja Kanādu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.