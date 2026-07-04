Ostapenko Vimbldonā nepadodas un dramatiskā trillerī izcīnīa uzvaru jaukto dubultspēļu pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo sestdien Londonā svinēja uzvaru Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 6-2, 6-7 (4:7), 7-6 (10:7) pieveica krievieti Veru Zvonarjovu un Francijas tenisistu Albano Oliveti.
Spēli ar servi sāka Latvijas/Salvadoras pāris, uzvarot pretinieku servju geimus ceturtajā un astotajā geimā, pie tam astotajā geimā uzvarot ar piekto setbumbu. Arī otro setu ar servi sāka Ostapenko un Arevalo, abiem duetiem uzvarot savus serves geimus līdz pat taibreikam.
Pirmajā geimā Latvijas/Salvadoras duets atspēlēja divas breikbumbas, ceturtajā geimā ar vienu breikbumbu tiekot galā pretiniekiem, bet 12. geimā mačbumba bija Ostapenko un Arevalo.
Taibreiku ar servi sāka Ostapenko/Arevalo, taču izspēli zaudēja un nespēja panākt pretiniekus līdz taibreika beigām - 4:7.
Trešajā setā Zvonarjova/Oliveti panāca 4-1, taču Ostapenko ar Arevalo atspēlējās - 4-4, un vēlreiz bija jāspēlē taibreiks. Tajā pretinieki ne reizi netika vadībā, un Latvijas/Salvadoras pāris uzvarēja ar 10:7 un iekļuva otrajā kārtā.
Tur Ostapenko/Arevalo tiksies ar vēl vienu internacionālo duetu, kurā spēlē 42 gadus vecā horvātiete Dārija Jurāka-Šreibere un 38 gadus vecais argentīnietis Andres Molteni. Viņi pirmajā kārtā ar 3-6, 7-6 (7:3), 6-4 pieveica ķīnieti Guo Haņju un autrieti Lukasu Mīdleru.
Līdz šim labākais Ostapenko sniegums "Grand Slam" turnīru jaukto dubultspēļu sacensībās ir fināls Vimbldonā 2019. gadā, spēlējot pārī ar zviedru Robertu Lindstedu.
Jau ziņots, ka piektdien vienspēlē Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 31. vietu, trešās kārtas mačā ar 4-6, 4-6 piekāpās pasaules ranga līderei baltkrievietei Arinai Sabaļenkai.
Vimbldonā Ostapenko nopelnīja 130 pasaules vienspēļu ranga punktus. Dubultspēļu turnīrā Aļona Ostapenko pārī ar amerikānieti Sofiju Keninu sestdien Londonā cieta zaudējumu sacensību otrajā kārtā. Par iekļūšanu otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja 130 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.