Latvijas pilots Nils Slakteris izvirzās ātrumlaivu Eiropas čempionāta vadībā
Šodien, 4. jūlijā, Alūksnes ezerā aizvadīta kvalifikācija un pirmie divi braucieni Eiropas čempionātā ātrumlaivām F4 klasē.
Pēc pirmās dienas līdera pozīcijā ir Latvijas pilots Nils Slakteris, otro vietu ieņem ungāru sportists Atilla Horvāts (Atilla Horvath) un trešo - zviedrs Ādams Vrenklers (Adam Wrenkler).
Uzstādot ātrāko apļa laiku, Nils Slakteris kvalifikācijā ir pirmais, vēlāk arī abos braucienos pārliecinoši finišējot pirmajā vietā. Savukārt brālis Ardis Slakteris pirmajā braucienā ieņēma sesto pozīciju, bet vēlāk pakāpās augstāk, izcīnot ceturto vietu pirmās dienas kopvērtējumā. Veiksmīgu sniegumu mājas trasē demonstrēja arī vietējie Alūksnes sportisti, pēc pirmās dienas Renārs Špacs ieņem septīto, bet Roberts Minings - astoto vietu.
Nils Slakteris, Mēmeles sports pilots: ”Šodien viss izdevās super, labāk nevarētu būt. Man, protams, nedaudz žēl, ka brālim neizdevās kvalifikācija un pirmais brauciens, bet prieks, ka tomēr izdevās aizcīnīties no sestās uz ceturto pozīciju. Jācer, ka Ardis pakāpsies augstāk kopvērtējumā un varēsim kopā pacīnīties TOP3. Man galvenais ir turpināt tādu pašu sniegumu arī rītdien. Ja laiva labi iet, tad svarīgi neko nemainīt, gatavojoties rītdienas startam. Prieks arī par tēti, kurš startē ar F2 un izbauda braucienus, jo viņam šis Alūksnes ezers īpaši patīk.”
Dzintars Adlers, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs: “Ātrumlaivu tradīcijām Alūksnē ir sena vēsture, tās tiek rīkotas kopš 1959. gada. Šodien Alūksnē ir pulcējušies vairāk nekā 70 sportisti no 10 dažādām valstīm, kas ir nozīmīgs notikums, ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju pasaulē. Tāpat izaicinājums bija laicīgi uzbūvēt Alūksnes ezera pilssalas tiltu, kas veiksmīgi izdevās. Paldies gan sacensību organizatoriem, gan sportistiem un skatītājiem, vienmēr prieks uzņemt viesus.”
Arons Tabori, Starptautiskās ūdensmotosporta federācijas komisārs (Aron Tabori): “Alūksnē startē sportisti dažādās ātrumlaivu klasēs jau no 8 gadu vecuma GT10 laivā, tāpēc varam vērot dažādu vecuma grupu sportistu sniegumus. Es šeit esmu startējis gan pasaules, gan arī Eiropas čempionātā un uzskatu, ka Alūksnes ezers ir viena no labākajām vietām Eiropā, kur rīkot ātrumlaivu sacensības.”
Sacensības Alūksnē turpināsies arī svētdien ar vēl diviem braucieniem, kuros sportisti cīnīsies par izšķirošajiem punktiem. Vienlaikus noris arī Latvijas un Igaunijas čempionāts, kur sportisti cīnās dažādās klasēs.
Par F4 Eiropas čempionātu:
Starptautiskās ūdens motosporta federācijas (UIM) F4 čempionāts ir viens no nozīmīgākajiem ūdens motosporta notikumiem Eiropā, kurā sacenšas perspektīvākie un pieredzējušākie formulas ātrumlaivu piloti. F4 klase tiek uzskatīta par svarīgu pakāpienu ceļā uz augstākajām ūdens motosporta klasēm un pasaules čempionātu. Alūksnes ezers jau vairākus gadus ir atzīta ātrumlaivu sacensību norises vieta, pulcējot sportistus un līdzjutējus no dažādām valstīm. Sacensības Alūksnes ezerā izceļas ar neparedzamiem apstākļiem, sarežģītiem tehniskajiem risinājumiem un dinamisku trasi.