Maroka aizraujošā mačā izslēdz Kanādu no cīņas par Pasaules kausu un kā pirmā iekļūst ceturtdaļfinālā
Marokas futbolisti sestdien Hjūstonā kā pirmie iekļuva Pasaules kausa ceturtdaļfinālā.
Maroka ar 3:0 (0:0) pieveica Kanādu. Divus vārtus guva Azedīns Unai, vienus - Sufians Rahimi. Pirmajā puslaikā labāk izskatījās Kanādas izlase, bet vārti gūti netika.
50. minūtē pēc Ašrafa Hakimi piespēles Unai no soda laukuma līnijas raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 Marokas labā. 82. minūtē Brahims Diass soda laukumā piespēlēja bumbu Unai, kurš to raidīja vārtu labajā augšējā stūrī - 2:0. 85. minūtē marokānis Rahimi pēc centrējuma soda laukumā ar galvu raidīja bumbu pa vārtu pārliktni.
Mača kompensācijas laika astotajā minūtē pretuzbrukumā Marokas izlase panāca 3:0. Pēc Diasa piespēles soda laukumā Rahimi no soda laukuma kreisās puses raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, noķerot vārtsargu pretkustībā.
Pusnaktī uz svētdienu pēc Latvijas laika Filadelfijā sāksies Francijas un Paragvajas spēle. Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv". Francijas un Paragvajas dueļa uzvarētāja ceturtdaļfinālā spēkosies ar Maroku.
Kanāda kā viena no mājiniecēm turnīru sāka ar neizšķirtu 1:1 pret Bosniju un Hercegovinu, otrajā mačā ar 6:0 sagrāva Kataru, bet trešajā apakšgrupas spēlē ar 1:2 piekāpās Šveicei. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā kanādieši ar 1:0 apspēlēja DĀR, vienīgos vārtus gūstot mača kompensācijas laikā.
Marokas futbolisti grupu turnīra pirmajā mačā spēlēja 1:1 ar Brazīliju, bet pēc tam ar 1:0 pārspēja Skotiju un ar 4:2 - Haiti. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Maroka pamatlaikā ar Nīderlandi cīnījās neizšķirti 1:1, papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 3:2 pārāki bija marokāņi.
Abas izlases tikās 2022. gada Pasaules kausa grupu turnīra spēlē, kurā ar 2:1 uzvaru izcīnīja Maroka. Astotdaļfinālos tiksies arī Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Brazīlija ar Norvēģiju, Meksika ar Angliju, Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.