Jonass izcīna vietu pirmajā trijniekā pasaules čempionāta posma kvalifikācijā Dienvidāfrikā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien DĀR pasaules čempionāta motokrosā 11. posma kvalifikācijā izcīnīja trešo vietu MXGP klasē.
Kvalifikācijā pirmo vietu ieņēma beļģis Lūkass Kūnens, kurš par 4,335 sekundēm pārspēja francūzi Romēnu Fevru un par 19,979 sekundēm - Jonasu. Pirmais piecinieks tādā pašā secībā, kā beidza pirmo apli, nobrauca līdz finišam.
Kopvērtējumā pēc desmit posmiem līderis ar 506 punktiem ir Kūnens, 449 punkti ir nīderlandietim Džefrijam Herlingsam, bet 394 punkti - Fevram. Jonass ar 234 punktiem ieņem desmito vietu.
MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis un Kārlis Alberts Reišulis finišēja attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā.
Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva vācietis Zimons Lengenfelders, kurš apsteidza spāni Gijemu Faresu (+6,577) un mājinieku Kemdenu Maklelanu (+14,976). J. Reišulis uzvarētājam zaudēja 15,910 un K. Reišulis - 23,784 sekundes. Svētdien tiks aizvadīti abi sacensību braucieni gan MXGP, gan MX2 klasē.