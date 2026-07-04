RFS izrauj neizšķirtu pret "Audu" un atgriežas Latvijas futbola virslīgas līderpozīcijā
RFS sestdien savā laukumā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 22. kārtas mačā spēlēja 1:1 ar "Auda" vienību un atguva pirmo ailīti turnīra tabulā.
61. minūtē Oskars Rubenis ar tālsitienu raidīja bumbu RFS vātos. Vārtsargs Jevgeņijs Nerugals bumbu aizskāra, taču tā ielidoja vārtos.
Piecu minūšu laikā rezultāts no 2:0 kļuva 1:1. 73. minūtē Kaders Konē pretuzbrukumā raidīja bumbu RFS vārtos, panākot 2:0, taču pēc videoieraksta noskatīšanās tika konstatēts, ka pirms uzbrukuma noteikumus savā soda laukumā ir pārkāpuši "Auda" futbolisti.
11 metru sitienu 78. minūtē sita Stefans Paničs. Pēc viņa sitiena vārtu kreisajā apakšējā stūrī "Auda" vienības vārtsargs Nils Toms Puriņš atvairīja, bet pēc tam bumba trāpīja pa kreiso vārtu stabu, atsitās pret Puriņa galvu un ieripoja kreisajā stūrī - 1:1.
Drīz pēc tam bumba vēlreiz ielidoja RFS vārtos, taču vārti netika ieskaitīti aizmugures dēļ.
RFS futbolisti pēc zaudējuma "Riga" komandai ar 1:2 bija iekrājuši trīs uzvaras pēc kārtas, šajā nogrieznī ielaižot tikai vienus vārtus, bet "Auda" pēdējā aizvadītajā mačā ar 0:2 atzina "Riga" pārākumu.
Sezonas pirmajā tikšanās reizē "Auda" bija pārāka ar 1:0, bet otrajā aplī pie panākuma ar 3:0 tika RFS futbolisti.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē, trīs vārtus gūstot Mamadu Sillam, "Daugavpils" ar 3:1 pieveica "Liepāju".Piektdien "Riga" savā laukumā ar 3:0 pārspēja "Jelgavu".
Svētdien "Tukums 2000" izbraukumā tiksies ar "Grobiņu", bet pirmdien 22. kārtas pēdējā cīņā tiksies "Super Nova" ar Ogres "United".
22 mačos RFS ir 56, "Riga" komandai - 55, "Auda" komandai - 40, "Liepājai" - 28, "Daugavpilij" - 27 un "Jelgavai" - 25 punkti. 21 cīņā "Super Nova" komandai ir 24 punkti, "Tukums 2000" vienībai un "Grobiņai" - 17 punkti, bet Ogres "United" - desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.