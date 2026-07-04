Latvijas U-20 izlases basketbolistes Eiropas čempionātu sāk ar uzvaru pār Zviedriju
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase sestdien Klaipēdā Eiropas čempionāta A divīzijas turnīra pirmajā mačā izcīnīja uzvaru.
B grupas spēlē Latvija ar 70:63 (23:17, 14:19, 17:8, 16:19) pārspēja vienaudzes no Zviedrijas.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 15 punktiem bija Mila Luzgina, pa 12 punktiem iekrāja Estere Petrus un Kitija Muzikante, bet Evelīna Otto maču noslēdza ar astoņiem punktiem un 13 bumbām zem groziem.
Zviedrijas labā 16 punktus guva Lurdesa da Silva Kosta, kura arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kamēr Eba Jagre tika pie 15 punktiem un desmit bumbām zem groziem.
Turpinājumā svētdien latvietes plkst. 20.30 cīnīsies ar Vāciju, bet otrdien tajā pašā laikā paredzēta spēle ar Ungāriju. Astotdaļfinālā, kas paredzēts trešdien, Latvijas basketbolistes spēkosies ar kādu no A grupas vienībām (Izraēla, Lietuva, Horvātija, Spānija).
Gatavojoties meistarsacīkstēm, latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77). Noslēdzošajās pārbaudes spēlēs Latvija ar 57:80 un 51:66 piekāpās Spānijai.
Eiropas U-20 čempionāts norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova ("Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS)" Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).