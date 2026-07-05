Basketbolistu kaunināšana, grandu asaras Pasaules kausā un novērtētie latvieši NHL. Aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļā sportā turpinājās kaislība ap Pasaules kausu futbolā, Latvijas basketbolisti ne bez lielām pūlēm izcīnīja svarīgu uzvaru Pasaules kausa kvalifikācijā, kā arī sākās brīvo aģentu staigāšana NBA un NHL. Ja visam nepaspēji izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādina par notikušo.
Pasaules kausā futbolā sākās izslēgšanas spēļu fāze, kas nesa pirmos lielos pārsteigumus. Jau pirmajā kārtā izstājās Vācija, kas jau trešajā Pasaules kausā pēc kārtas ātri vien neturpina cīņu par titulu. Tas licis amatu pamest galvenajam trenerim Juliānam Nāgelsmanam, kura vietā noskatīts titulētais Jirgens Klops. Dažādi notikumi bijuši arī ārpus futbola laukuma - fani sajūsminās par ASV kultūru, īpaši jau ēdināšanas un pārtikas produktu ziņā, savukārt kāds laimīgs notikums ar futbola spēles palīdzību ļāvis atrast pazudušu suni.
Latvijas izlases basketbolisti pēc diviem zaudējumiem pārbaudes spēlēs ar uzvaru sāka Jāņa Gailīša ēru oficiālos mačos. Izbraukumā ļoti sīvā spēlē tika apspēlēta Nīderlande, uzlabojot cerības turpināt cīņu par tikšanu uz 2027. gada Pasaules kausu. Sniegums gan nebija no labākajiem, kas spēles gaitā lika kārtīgi sapurināt padotos trenerim Jānim Gailītim. Viņš īpaši vārdus neizvēlējās, taču basketbolistu nokaunināšana nostrādāja.
Ziemeļamerikā sākusies brīvo aģentu staigāšana NBA un NHL. Jaunus līgumus abās līgās ieguvuši latvieši. NBA "Warriors" vismaz vienas sezonas garumā karjeru varētu turpināt Kristaps Porziņģis, bet NHL līguma pagarinājumu ieguva Sandis Vilmanis. Jaunā komandā spēlēs Teodors Bļugers (Toronto "Maple Leafs", kas kārtīgi stiprinās starpsezonā), kā arī vēl līgā neuzspēlējušais Eduards Tralmaks. Viņš noslēdzis līgumu ar Edmontonas "Oilers". Viņa sakarā nācās skaidroties Čehijas klubiem, ar kuriem viņam iepriekš vai tagad ir noslēgtas vienošanās. Ziemeļamerikā lielākā uzmanība pievērsta Lebronam Džeimsam, kurš paziņojis par nodomiem neturpināt karjeru Losandželosas "Lakers". Par viņa pakalpojumiem interesi izrāda vismaz ducis NBA komandu.
Vietējā sporta dīķī pēdējo deju danku konkursos "Kings of Air" aizvadīja Kristaps Dārgais, turklāt žūrijā bija pats Kristaps Porziņģis. Savukārt sporta pārvaldības jomā notiek regbija federācijas glābšana no maksātnespējas un jaunas finansiālās kārtības ieviešana ar Valsts sporta likuma sagatavošanu.