Kaboverdes futbolisti pēc sāpīgā zaudējuma stājas rindā, lai nofotografētos ar Mesi
Kaboverdes futbolisti Pasaules kausa astotdaļfinālā bija ļoti tuvu vienai no turnīra lielākajām sensācijām, tomēr pēc dramatiskas cīņas pagarinājumā ar 2:3 piekāpās Argentīnai. Pēc spēles emocijas ņēma virsroku – vairāki spēlētāji izmantoja iespēju nofotografēties ar vienu no futbola leģendām Lionelu Mesi.
Kaboverdes futbolisti, kuri ikdienā spēlē Krievijā, Īrijā vai Portugāles otrajā līgā, Pasaules kausa astotdaļfinālā stājās pretī pašreizējai čempionei Argentīnai un astoņkārtējam pasaules labākajam futbolistam Lionelam Mesi. Tomēr Rietumāfrikas izlase ne tikai cienīgi cīnījās ar favorītiem, Kaboverde bija pavisam tuvu sensācijai un tikai pagarinājumā piekāpās Argentīnai ar rezultātu 2:3.
Pēc spēles futbolisti gan vairs neizskatījās pēc līdzvērtīgiem pretiniekiem laukumā, bet gan pēc līdzjutējiem, kuri izmanto unikālu iespēju.
Vairāki Kaboverdes izlases spēlētāji izmantoja izdevību un palūdza Mesi kopīgu fotogrāfiju. Argentīnas zvaigzne ar smaidu piekrita, un pie viņa pat izveidojās neliela rinda.
The Cape Verde players were waiting for Messi to finish the Q&A, so they could take photos with him. 😭— MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 4, 2026
pic.twitter.com/KNpL5PqFOe
Šis vakars Kaboverdes futbolistiem, visticamāk, paliks atmiņā uz mūžu – ne tikai dramatiskās spēles, bet arī tikšanās ar vienu no futbola visu laiku izcilākajiem spēlētājiem dēļ.
Astotdaļfinālā Argentīna cīnīsies ar Ēģipti, kas pēcspēles sitienu sērijā uzvarēja Austrāliju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.