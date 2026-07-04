Žagars norāda uz neglītā veidā izcīnītu uzvaru, Gailīti apbēdinājis agresivitātes trūkums
Pēc Latvijas basketbola izlases grūtas uzvaras 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā komentārus sniedza Artūrs Žagars un Jānis Gailītis.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbola izlase 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā izcīnīja grūtu uzvaru pār Nīderlandi (72:69), svinot otro uzvaru F grupā un pietuvojoties iekļūšanai otrajā grupu kārtā. Pirmdien, 6. jūlijā, savā laukumā jāspēlē pret Austriju.
"Iesākām spēli drausmīgi"
"Noteikti spēlējām neglītu basketbolu, bet tas ir saprotams. Mēs paši ar to rēķināmies," teica Žagars, kurš visā spēlē ar 21 gūtu punktu kļuva par Latvijas rezultatīvāko vīru, mača galotnē izprovocējot pretiniekus uz pārkāpumiem, kas ļāva stāties uz soda metiena līnijas. "Mēs saprotam, ka mums ir daudz jaunu spēlētāju un mēs neesam kopā spēlējuši daudz, bet tas noteikti nav attaisnojums."
"Mums ir jāuzvar nevis ar talantu, bet ar smagu darbu, tādu "netīro" darbu un ar enerģiju," uzsver aizsargs. "Iesākām mēs spēli drausmīgi - bez enerģijas, nesapratāmies, sākās maiņas, bet ar savu raksturu un neatlaidību beigās "salauzām" spēli".
Žagars uzsver, ka šobrīd Eiropā visi māk spēlēt basketbolu, un komandu līmenis izlīdzinās. "Nīderlandes komandai ir labi metēji, ir Keje van der Vūrsts, kas spēlē ar milzīgu pārliecību, iedvesmo komandu un, kā mēs redzējām, met gandrīz no centra, realizē trīspunktniekus," norāda aizsargs.
Viņš uzsver, ka uzdevums vēl nav izpildīts. "Mums ir jābūt piezemētiem, jāturpina strādāt smagi, jācenšas saspēlēties un paņemt līdzi uz nākamo spēli tās 10-15 vai cik minūtes, ko mēs šodien labi nospēlējām," saka Žagars. "Tās ir jāņem par atspēriena punktu."
Gailīti nav apmierinājusi spēlētāju enerģija
"Nebija skaista simfonija, mums bija mocīšanās, vairāk tāds metāls. Tā bija rakstura cīņa," sarunā ar Latvijas Televīziju teica Gailītis, kuram tā bija pirmā oficiālā spēle Latvijas izlases galvenā trenera amatā.
"[Nebija] agresivitāte un enerģija spēlētājiem. Godīgi sakot, tas ļoti apbēdināja. Ar pašreizējo formu tā daļa šķiet diezgan loģiska un pašsaprotama. Ir spēlētāji, kuriem kaut kādā mirklī ir jāieslēdzas. Ja vajag, tad palīdzēsim, bet ir neliela kapacitāte strādāt smagāk. Ir tādas arogantas darbības, kas nepiestāv mūsu situācijai," skaidroja treneris.
Viņš izcēla, ka spēles beigās Latvijas vienībai uzvaru atnesuši realizētie soda metieni, kamēr pretinieki mača izskaņā nespēja tikt pie metienu iespējām, kuras varētu realizēt, paļaujoties vairāk uz tālmetieniem. "Mums bija spēlētāji, kuri jutās kā līderi beigās, nebija viens tāds līderis. Prieks par Artūru Žagaru, man patika viņa nosvērtība pēdējās minūtēs, neizdarot grūtus metienus un meklējot efektīvus risinājumus. Tā bija laba līderība," stāstīja Gailītis.
Noslēdzošajā Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas mačā Latvijas basketbolisti pirmdien uzņems Austriju. Polija iekrājusi piecas uzvaras piecās spēlēs, pa divām uzvarām ir Nīderlandei un Latvijai, bet Austrijai ir viena uzvara.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.