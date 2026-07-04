Kolumbija pārspēj "Melnās Zvaigznes" un nodrošina vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā
Kolumbijas futbolisti piektdien kā pēdējie iekļuva Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālā.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Kolumbija ar 1:0 (1:0) uzvarēja Ganu.
Kolumbieši vienīgos un uzvaru nesošos vārtus guva jau 14. minūtē, kad pēc Luisa Suaresa piespēles no tuvas distances precīzs sitiens padevās Džonam Ariasam.
Pirmā puslaika turpinājumā Kolumbijas futbolisti neizmantoja iespējas dubultot pārsvaru. Otrajā puslaikā Gana centās veidot uzbrukumus, lai nonāktu tuvāk pretinieku vārtiem, taču pie labām vārtu gūšanas iespējām netika, Kolumbijai nosargājot minimālo pārsvaru līdz finālsvilpei.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 11 minūtēm kolumbiešiem arī izdevās dubultot pārsvaru, taču pēc VAR iesaistes Luisa Diasa vārtu guvums tika atcelts aizmugures dēļ.
Kolumbieši astotdaļfinālā cīnīsies ar Šveici.
Astotdaļfinālos tiksies arī Paragvaja ar Franciju, Kanāda ar Maroku, Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Brazīlija ar Norvēģiju, Meksika ar Angliju un Argentīna ar Ēģipti.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.