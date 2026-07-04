Argentīna ar veiksmes palīdzību papildlaikā pārspēj sīksto Kaboverdi un sasniedz Pasaules kausa astotdaļfinālu
Iepriekšējā Pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna piektdien šī gada meistarsacīkšu izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā izcīnīja uzvaru vien papildlaikā, nodrošinot vietu astotdaļfinālā.
Argentīna pamatlaikā ar 1:1 (1:0) spēlēja neizšķirti ar debitanti Kaboverdi. Sekojošajā papildlaikā argentīnieši bija pārāki ar 2:1.
Argentīnas futbolisti izvirzījās vadībā 29. minūtē, kad pēc Lisandro Martinesa tālas piespēles precīzs sitiens no tuvas distances padevās Lionelam Mesi.
Otrā puslaika ievadā Kaboverdei izdevās panākt neizšķirtu. Derojs Duarte saņēma piespēli pretinieku soda laukumā un no vārtu priekšas pārspēja argentīniešu vārtsargu Emiljano Martinesu.
Pamatlaika turpinājumā Kaboverdi vairākas reizes no ielaistiem vārtiem glāba vārtsargs Vozinja.
Papildlaika ievadā argentīnieši ātri guva savus pirmos vārtus, kad pēc nepilnām trīs minūtēm pēc stūra sitiena izspēles Kaboverdes vārtos bumbu nogādāja Lisandro Martiness.
103. minūtē Kaboverdes futbolisti vēlreiz izlīdzināja rezultātu, pretinieku vārtu augšējā stūrī bumbu raidot Sidnijam Lopešam Kabralam.
Papildlaika otrajā puslaikā Argentīna guva uzvaru nesošos vārtus. 111. minūtē pēc Mesi izpildītā stūra sitiena Kristians Romeru ar galvu sita bumbu Kaboverdes vārtu virzienā un to vēl skāra Kaboverdes aizsargs Dinejs, pēc viņa pieskāriena bumbai nonākot vārtos.
Astotdaļfinālā Argentīna cīnīsies ar Ēģipti, kas pēcspēles sitienu sērijā uzvarēja Austrāliju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.