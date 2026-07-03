Ēģiptes futbolisti dramatiskā pēcspēles sitienu sērijā salauž Austrāliju un iekļūst Pasaules kausa astotdaļfinālā
Ēģiptes futbolisti piektdien pēcspēles sitienos iekļuva Pasaules kausa astotdaļfinālā.
Pamatlaiks un papildlaiks beidzās ar rezultātu 1:1, bet pēcspēles sitienos ar 4:2 pārāki bija ēģiptieši.
Piektajā minūtē austrālietis Kristians Volpato ar tālu sitienu trāpīja pa pārliktni.
13. minūtē Emams Ašurs ieskrēja austrāliešu soda laukumā, piespēlēja Karimam Hafezam, kurš no tuvas distances raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī -1:0 Ēģiptes labā.
55. minūtē izlīdzināt rezultātu austrāliešiem palīdzēja Mohameds Hani, raidot bumbu savos vārtos pēc Austrālijas brīvsitiena - 1:1.
Mača kompensācijas laika ceturtajā minūtē no zaudējuma austrāliešus glāba vārtsargs Patriks Bīčs, atvairot Rami Rabias sitienu ar galvu zem pārliktņa.
Pagarinājumā vārti gūti netika, bet 119. minūtē Austrālija veica vārtsargu maiņu, Bīču vārtos nomainot Metjū Rajenam.
Pēcspēles sitienus ar bumbas raidījumu virs vārtiem sāka austrālietis Harijs Sutars, bet Mahmuds Sabers neatvairāmi raidīja bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 1:0 Ēģiptes labā.
Džeksons Irvains raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī, vārtsargam Ufam Šobeiram lecot pretējā virzienā, bet Rabia iesita bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 2:1 Ēģiptes labā.
Avers Mabils ar sitienu vārtu labajā apakšējā stūrī, vārtsargam lecot pretējā virzienā, panāca 2:2, bet Mohameds Salāhs bumbu raidīja vārtu vidū - 3:2.
18 gadus vecais Austrālijas aizsargs raidīja bumbu pa pārliktni, bet Hosams Abdelmagids raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, Rajenam lecot uz pretējo stūri - 4:2 Ēģiptes labā.
Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Argentīnu vai Kaboverdi.
Austrālija finālturnīru sāka ar uzvaru pār Turciju (2:0), turpinājumā zaudēja ASV (0:2), bet trešajā spēlē cīnījās neizšķirti ar Paragvaju (0:0). Ēģipte vispirms spēlēja neizšķirti ar Beļģiju (1:1), vēlāk uzvarēja Jaunzēlandi (3:1), bet pēdējā spēlē cīnījās neizšķirti ar Irānu (1:1).
Abu komandu 2010. gadā notikušais pārbaudes mačs noslēdzās ar rezultātu 3:0 Ēģiptes labā.
Iepriekšējā Pasaules kausa uzvarētāja Argentīna Maiamigārdensā plkst. 1 naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika tiksies ar debitanti Kaboverdi, bet plkst. 4.30 Kanzassitijā notiks Kolumbijas un Ganas duelis.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas televīzijas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv".
Jau zināmajos astotdaļfināla pāros tiksies Paragvaja ar Franciju, Kanāda ar Maroku, Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Brazīlija ar Norvēģiju un Meksika ar Angliju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.