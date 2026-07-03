“Kauns, kauns, kauns!” Video iemūžināts, kā Gailītis spēles sākumā nežēlo Latvijas basketbolistus
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša debija piektdien izvērtās nervus kutinoša — ar asiem vārdiem spēlētājiem un beigās arī svarīgu uzvaru.
Spēles ievads latviešiem nebija veiksmīgs, un to spilgti apliecināja arī video iemūžinātais brīdis pie Latvijas izlases soliņa. Galvenais treneris Jānis Gailītis bija acīmredzami neapmierināts ar komandas sniegumu un ļāvās emocijām.
“Ko jūs palīdzat? Ko jūs staigājat? Jāspēlē ir agresīvi. Kauns, kauns, kauns [..] staigā pa līniju apkārt, zīmējas,” dzirdams sakām treneris, kurš asi reaģēja uz Latvijas izlases pasīvo spēles sākumu.
Un iemesls dusmām bija redzams arī rezultātā. Pirmajā ceturtdaļā Latvija ne reizi neizvirzījās vadībā, kamēr mājinieki vairākkārt panāca astoņu punktu pārsvaru. Pēc pirmajām desmit minūtēm Nīderlande bija priekšā ar 26:18.
Tomēr pēc skarbās sapurināšanas Latvijas izlase otrajā ceturtdaļā izskatījās jau pavisam citādi. Latvieši vispirms sadeldēja deficītu, bet 16. minūtē pēc Riharda Lomaža divpunktu metiena pirmoreiz spēlē pārņēma vadību — 31:30. Līdz puslaika beigām Latvija jau bija priekšā ar 41:33.
Īpaši spilgts pirmajā puslaikā bija Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomažs, kurš līdz pārtraukumam bija sakrājis jau 15 punktus.
Taču arī otrajā puslaikā mierīgas pastaigas nebija. Nīderlande atgriezās spēlē ar astoņu punktu izrāvienu, panākot 44:44, bet vēlāk pēc Kejes van der Vūrsta ātrā uzbrukuma atkal izvirzījās vadībā ar 48:47. Trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā mājinieki veica vēl vienu izrāvienu un panāca jau 60:52.
Latvijas izlase pamazām samazināja rezultāta starpību, līdz 17. minūtē pēc Žagara trīspunktu metiena panāca neizšķirtu - 61:61.
Pēc diviem precīziem Lomaža soda metieniem Latvijas izlase ar labu aizsardzību bija veikusi izrāvienu ar 11:1, izvirzoties vadībā ar 63:61.
Nīderlandes izlase vadībā netika līdz Mareina Verversa tālmetienam 59 sekundes pirms pamatlaika beigām - 69:68.
37 sekundes pirms pamatlaika beigām Žagars iemeta divus soda metienus - 70:69, bet 16 sekundes pirms spēles beigām divus soda metienus realizēja Kristaps Ķilps - 72:69.
Atlikušajā laikā rezultāts vairs nemainījās, un Gailītis savu debiju oficiālās spēlēs pie Latvijas izlases stūres noslēdza ar uzvaru.