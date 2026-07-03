Ko Ronaldu nočukstēja pirms izšķirošās pendeles? Noslēpumainā frāze izraisījusi pasaules mēroga debates
Dziļi personiskais brīdis, kurā Krištianu Ronaldu bija maksimāli koncentrējies, tika iemūžināts kameras tuvplānā un tiešraidē pārraidīts miljardiem skatītāju visā pasaulē dažas sekundes pirms izšķirošās pendeles Portugāles dramatiskajā uzvarā pār Horvātiju.
Taču tieši viņa čuksts sev pašam izraisīja plašas debates sociālajos tīklos par to, ko viņš īsti pateica.
Piektdien arābu valodā runājošajā pasaulē sociālo tīklu lietotāji sajūsmā apgalvoja, ka Ronaldu divreiz nočukstējis “Bismillah”, kas arābiski nozīmē “Dieva vārdā”.
Hırvatistan maçında penaltı atışı öncesi Ronaldo: "Bismillah."pic.twitter.com/ODnqc8IfP3— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 3, 2026
“Bismillah” ir frāze, ko plaši lieto arābu valodā runājošajā un musulmaņu vairākuma pasaulē kā lūgumu pēc Dieva palīdzības, vadības vai svētības pirms kādas darbības, cerot uz labu iznākumu.
Krištianu Ronaldu 2022. gadā pievienojās Saūda Arābijas profesionālajai līgai, pārstāvot “Al Nassr”, par ko īpaši priecājās visa arābu pasaule. Tieši šis izšķirošais brīdis īpaši aizrāva līdzjutējus — sociālajos tīklos parādījās vairāki video, kuros vīrieši uz mirkli sastingst pie televizoriem, bet pēc tam neticībā un sajūsmā izsaucas, ka “Ronaldu pateica Bismillah”.
Arābu valodā rakstošie mediji Persijas līča reģionā un citviet arī iesaistījās šī mirkļa atšifrēšanā, piesardzīgi — vai pat kautrīgi — izceļot negaidīto, bet ļoti vēlamo versiju: pasaules mēroga superzvaigzne, iespējams, tiešām nočukstējusi “Bismillah” kā daļu no savas sitiena rutīnas. Tas licis daudziem šo brīdi uztvert kā zīmi, ka Ronaldu varētu tikt uzskatīts ne tikai par Portugāles čempionu un kapteini, bet arī par arābu pasaules leģendu.
Debates neizbēgami aizrāva arī “Euronews” Dohas un Dubaijas biroju darbiniekus, kā arī arābu redakciju, kuri analizēja šo mirkli un nonāca pie secinājuma, ka Krištianu Ronaldu tiešām nočukstējis “Bismillah”.
Žurnālisti arī norādīja, ka Ronaldu jau iepriekš vairākas reizes esot teicis “Bismillah”, spēlējot Saūda Arābijas līgā, izmantojot šo frāzi kā iedvesmu pirms sitiena. Iespējams, šī ir pirmā reize, kad čempiona tik personīgs brīdis nonācis uz globālās skatuves un kļuvis par pasaules mēroga sensāciju.
Sociālajos tīklos kāds lietotājs no Saūda Arābijas rakstīja, ka ir aizkustinoši redzēt, kā Krištianu Ronaldu kopš ierašanās Saūda Arābijā ietekmējusi islāma kultūra, un vēl iespaidīgāk — kā viņš koncentrēšanās brīdī atkārtojis frāzi “Bismillah”, lai gūtu vārtus.
Cits lietotājs no Pakistānas skaidroja, ka Ronaldu “Bismillah” sakot pirms katras pendeles. Viņš pat apgalvoja, ka futbolists kādā intervijā reiz teicis: “Kad es saku Bismillah, es gūstu vārtus.”
Kamēr diskusijas turpinājās, kāds cits sociālo tīklu lietotājs iebilda, ka Ronaldu nesaka “Bismillah”, bet gan “vais marcar” — būtībā sev sakot: “tu iesitīsi”. Viņš norādīja, ka Ronaldu akcents šo frāzi var likt izrunāt kā “bais marcar”, kas vizuāli un fonētiski var līdzināties “Bismillah”.
Portugāles un “Al Nassr” kapteinis pagaidām pats nav skaidrojis šo situāciju.