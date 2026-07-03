Latvijas basketbolistiem smaga uzvara, turpinot cīņu par ceļazīmi uz Pasaules kausu
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien galvenā trenera Jāņa Gailīša debijā oficiālās spēlēs 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā izbraukumā pārspēja Nīderlandes valstsvienību.
Latvijas izlase F grupas spēlē uzvarēja ar 72:69 (18:26, 23:7, 11:21, 20:15).
Pirmajā ceturtdaļā latvieši ne reizi netika vadībā, mājiniekiem vairākkārt panākot astoņu punktu pārsvaru un ceturtdaļu uzvarot ar 26:18. Otrajā ceturtdaļā Latvijas izlase vispirms sadeldēja punktu deficītu, tad 16. minūtē ar Riharda Lomaža divpunktu metienu pirmoreiz spēlē ieguva vadību - 31:30, līdz puslaika beigām pēc Artūra Žagara divpunktu metiena panākot astoņu punktu pārsvaru - 41:33.
Zagars from the parking lot 🎯#FIBAWC x @basketbols pic.twitter.com/fU73mbKGG7— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 3, 2026
Latvijas izlases kapteinis Lomažs pirmajā puslaikā bija guvis jau 15 punktus.
Otro puslaiku labāk sāka mājinieki, pēc astoņu punktu izrāviena un trim precīziem Kejes van der Vūrsta soda metieniem panākot 44:44, bet pēc viņa ātrajā uzbrukumā gūtiem diviem punktiem pēc ilgāka pārtraukuma izvirzījās vadībā ar 48:47.
Trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā Nīderlandes izlase veica vēl vienu astoņu punktu izrāvienu, pēc diviem precīziem Natana Kutas soda metieniem izvirzoties vadībā ar 60:52. Latvijas izlase pamazām samazināja rezultāta starpību, līdz 17. minūtē pēc Žagara trīspunktu metiena panāca neizšķirtu - 61:61. Pēc diviem precīziem Lomaža soda metieniem Latvijas izlase ar labu aizsardzību bija veikusi izrāvienu ar 11:1, izvirzoties vadībā ar 63:61.
Nīderlandes izlase vadībā netika līdz Mareina Verversa tālmetienam 59 sekundes pirms pamatlaika beigām - 69:68. 37 sekundes pirms pamatlaika beigām Žagars iemeta divus soda metienus - 70:69, bet 16 sekundes pirms spēles beigām divus soda metienus realizēja Kristaps Ķilps - 72:69. Atlikušajā laikā rezultāts vairs nemainījās.
Otrā šīs grupas piektdienas mačā Polijas izlase Vīnē ar 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20) uzvarēja Austriju.
Polija ir svinējusi piecas uzvaras piecās spēlēs, pa divām uzvarām ir Nīderlandei un Latvijai, bet Austrijai ir viena uzvara. Noslēdzošajā Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas mačā Latvijas basketbolisti pirmdien uzņems Austriju.
Gatavojoties spēlēm ar Austriju un Nīderlandi, Latvija aizvadīja divas pārbaudes spēles, kurās ar 78:88 zaudēja Igaunijai un ar 77:87 tika atzīts Gruzijas pārākums. Arī nīderlandieši aizvadīja divas pārbaudes cīņas, kurās ar 69:78 piekāpās Austrālijai un ar 60:65 piedzīvoja neveiksmi pret Ķīnu.
Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas izlases sastāvs pret Nīderlandi:
Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Rolands Šmits (bez kluba), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Toms Skuja (bez kluba), Kristaps Ķilps (Toruņas "Twarde Pierniki", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (bez kluba), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija).
Nīderlandes valstsvienības kandidātu sastāvs:
Kejs van der Vūrsts de Frīss ("Buyukcekmece", Turcija), Leons Viljamss, Boids van der Vūrsts de Frīss (abi - Cvolles "Lanstede Hammers", Nīderlande), Sanders Holanders ("Alicante", Spānija), Mareins Ververss (Limburgas "United", Nīderlande), Rūls van Overbēks (Limburgas BAL, Nīderlande), Emanuels Ugbo (Vašingtonas štata universitātes "Cougars", NCAA), Trojs Kēlers (Hertogenbošas "Heroes Den Bosch", Nīderlande), Lukass Kreithofs, Sems Hurmans (abi - "Leiden", Nīderlande), Kjelds Zaidema (Groningenas "Donar", Nīderlande), Makss Pikārs (Dienvidilinoisas Universitātes "Salukis", NCAA), Šakils Romblijs (Orhusas "Bakken Bears", Dānija), Neitans Kuta ("Orleans", Francija).