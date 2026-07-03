Polijas basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas mačā ar 46 punktu pārsvaru sagrauj Austriju
Polijas vīriešu basketbola izlase piektdien Vīnē 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā uzvarēja Austriju.
F grupas spēlē poļi bija pārāki ar 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20).
Uzvarētājiem 23 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Lukašs Kolenda, 18 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Mateušs Ponitka, bet vēl pieci basketbolisti guva 10-11 punktus.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Niko Zelezniks.
Otrā šīs grupas spēlē piektdien Latvijas izlase Nīderlandes pilsētā Almerē, plkst. 20.30 pēc Latvijas laika, sāka maču ar Nīderlandes valstsvienību. Spēli tiešraidē pārraida televīzijas kanāls LTV7 un tīmekļa vietne "Go3.lv".
Polija ir svinējusi piecas uzvaras piecās spēlēs, četros mačos divas uzvaras ir Nīderlandei un viena uzvara - Latvijai, bet Austrijai ir viena uzvara piecos mačos.
H grupas spēlē igauņi Tallinā ar 93:62 (22:16, 24:15, 27:20, 20:11) pārspēja Slovēniju.
Igaunijai 20 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Stefans Vākss, bet 19 punktus guva Arturs Kononcuks.
Slovēnijas izlasē rezultatīvākais ar 11 gūtajiem punktiem bija Gregors Hrovats.
Otrā grupas mačā Zviedrija savā laukumā tiekas ar Čehiju.
H grupā Igaunijai un Slovēnijai ir pa trim uzvarām piecos mačos, četrās cīņās divas uzvaras ir Čehijai un viena uzvara - Zviedrijai.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027. gada 27. augusta līdz 12. septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.