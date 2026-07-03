“Riga” futbolisti pārliecinoši uzvar “Jelgavu” un kļūst par Virslīgas līderi
"Riga" piektdien savā laukumā svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 22. kārtas ievadā un kļuva par līderi.
"Riga" ar 3:0 (1:0) pieveica "Jelgavu".
11. minūtē pēc Zinedina M'Handa piespēles vārtus guva Raki Auani, izvirzot rīdziniekus vadībā - 1:0.
48. minūtē 2:0 panāca Režinaldu Ramiress, bet 3:0 mača kompensācijas laika trešajā minūtē fiksēja Žuans Kristians.
"Riga" pēdējās astoņās spēlēs bija izcīnījusi septiņas uzvaras un vienu reizi spēlēja neizšķirti, bet jelgavnieki pēc zaudējuma Ogres "United" ar 0:2 bija iekrājuši trīs panākumus pēc kārtas.
Sezonas pirmajā savstarpējā mačā "Riga" sagrāva "Jelgavu" ar 8:0, bet otrā cīņa noslēdzās neizšķirti 2:2.
Sestdien RFS uzņems "Audu" un "Daugavpils" mājās cīnīsies ar "Liepāju", svētdien "Tukums 2000" izbraukumā tiksies ar "Grobiņu", bet pirmdien 22. kārta noslēgsies ar "Super Nova" dueli ar "Ogre United".
Pa 55 punktiem ir "Riga" 22 mačos un RFS 21 spēlē, bet savstarpējās spēlēs pārsvars ir "Riga" futbolistiem, kas tiem ļauj ieņemt pirmo vietu. "Auda" komandai 21 mačā ir 39 punkti, bet "Liepājai" - 28 punkti, "Jelgava" 22 spēlēs ir izcīnījusi 25 punktus, bet 21 cīņā "Daugavpilij" un "Super Nova" komandai ir pa 24 punktiem, "Tukums 2000" vienībai un "Grobiņai" ir 17 punkti, bet Ogres "United" - desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.