Ostapenko Vimbldonā piekāpjas pasaules ranga līderei Sabaļenkai
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien Londonā Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā cieta zaudējumu mačā ar pasaules sieviešu tenisa ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 31. vietu, piekāpās Sabaļenkai ar 4-6, 4-6.
Maču ar servi sāka Ostapenko, uzvarot geimu un otrajā geimā neizmantojot vienu breikbumbu - 1-1, abām tenisistēm uzvarot savas serves geimus līdz piektajam geimam, kad pasaules ranga līdere izmantoja savu pirmo breikbumbu mačā - 3-2.
Sestajā geimā Ostapenko vēlreiz neizmantoja breikbumbu, bet devītajā geimā atspēlēja setbumbu. Desmito geimu gan Sabaļenka uzvarēja "sausā" - 6-4.
Arī otro setu ar servi sāka Latvijas tenisiste, ar ceturto breikbumbu zaudējot geimu, taču "sausā" uzvarot Sabaļenkas serves geimu - 1-1.
Trešajā geimā Sabaļenka ieguva trīs breikbumbas pēc kārtas, izmantojot trešo, bet piektajā setā punktā pārvērta vienīgo breikbumbu - 4-1 viņas labā.
Nākamajā geimā ar pirmo no divām breikbumbām Ostapenko uzvarēja, servējot pretiniecei, bet septītajā geimā panāca 3-4.
Devītajā geimā Latvijas tenisiste atspēlēja pirmo mačbumbu, bet desmitajā geimā otrās mačbumbas izspēlē pēc Sabaļenkas serves raidīja bumbiņu pāri laukumam - 6-4 Sabalenkas labā.
Vimbldonā Ostapenko nopelnīja 130 pasaules ranga punktus.
Abas tenisistes kortā tikās piekto reizi. Trijos no četriem iepriekšējiem dueļiem pārāka bija Baltkrievijas sportiste, bet pērn Štutgartes "WTA 500" turnīra finālā divos setos uzvaru izcīnīja Ostapenko.
Latvijas tenisiste pirmajā kārtā ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja anglieti Herietu Dārtu, kura pasaules rangā ieņem 151. vietu un dalībai turnīrā bija saņēmusi rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card", un otrajā kārtā ar 6-2, 6-0 pārliecinoši uzvarēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču (WTA 61.).
Sabaļenka pirmajā kārtā ar 6-2, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo serbieti Teodoru Kostoviču (WTA 184.) un otrajā kārtā ar 6-1, 7-6 (11:9) - amerikānieti Makkartniju Kesleri (WTA 57.).
Uzvarētāja astotdaļfinālā tiksies ar japānieti Naomi Osaku (WTA 14.), kura ar 6-1, 6-3 pārspēja Darju Kasatkinu (WTA 65.) no Austrālijas.
29 gadus vecā Ostapenko Vimbldonas čempionātā spēlē 11. reizi. Viņas labākais sasniegums šajā turnīrā ir pusfināls 2018. gadā, bet vēl divas reizes Ostapenko ir spēlējusi ceturtdaļfinālā (2017. un 2024. gadā). Pērn Latvijas labākā tenisiste zaudēja pirmajā kārtā.
Savukārt Sabaļenka sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā cīnās septīto reizi. Viņai 2021., 2023. un 2025. gadā tika līdz pusfinālam, visas trīs reizes atzīstot pretinieču pārākumu trīs setu cīņās.
Ostapenko Vimbldonas čempionātā sacenšas arī dubultspēlēs. Viņa pārī ar ar amerikānieti Sofiju Keninu ir izsētas ar astoto numuru un ceturtdien ar uzvaru trīs setos sasniedza otro kārtu.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.