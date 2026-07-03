Paralimpiskās iejādes sportists Rihards Snikus.
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Šodien 20:43
Snikus ar jauno zirgu starptautisko paraiejādes sezonu sāk ar piekto vietu
Latvijas paralimpietis Rihards Snikus ar savu jauno zirgu "Rise and Shine" piektdien Vācijā starptautisko paraiejādes sezonu sāka ar piekto vietu "CPEDI 3*" sacensībās.
Snikus "Rise and Shine" pirmajās starptautiskajās sacensībās ar 68,194% vērtējumu ieņēma piekto vietu 11 sportistu sacensībās.
Uzvaru ar 73,820% izcīnīja Annemarīke Nobela no Nīderlandes, otrā ar 70,139% bija japāniete Džuničiro Okava, bet trešā ar 69,861% - Singapūras sportiste Džemma Fū.
Sniku apsteidza arī mājiniece Mara Mejere (68,959%).
Snikus plāno piedalīties arī "Freestyle" un komandu sacensībās.
Uz sacensībām kopā ar Sniku devās trenere Agnese Rozīte, sacensību zirga aprūpētāja un grūms Daiga Gavere, kā arī zirga pārvadātāja Ilze Zeltiņa.