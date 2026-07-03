Pļaviņš un Fokerots pēc uzvaras grupā apstājas Gštādes turnīra astotdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots piektdien Šveicē cieta zaudējumu profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīra astotdaļfinālā.
Ar otro numuru izsētais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ar 1-2 (22:20, 18:21, 12:15) zaudēja Izraēlas pārim Kevins Kuzmičovs/Ejlons Elazars (15.).
Vairāk punktu blokā (6:5) un pēc pretinieku kļūdām (15:8) guva latvieši, bet Izraēlas duets bija pārāks uzbrukumā (39:30) un servē (3:1).
Fokerots 17 no 23 punktiem guva uzbrukumā un sešus punktus - ar bloku, bet Pļaviņš 13 no 14 punktiem guva ar uzbrukumu un punktu - ar servi.
Elazars guva 29 un Kuzmičovs - 18 punktus.
Latvieši ieņēma dalītu devīto vietu un nopelnīja 600 pasaules ranga punktu.
Iepriekš ziņots, ka B grupas spēlēs latvieši ar 2-0 (23:21, 21:17) pieveica kvalifikāciju pārvarējušo Beļģijas duetu Jope van Langendonks/Kians Verkauterens (23.), ar 2-1 (19:21, 21:15, 15:13) - itāliešus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso un ar 2-1 (21:18, 15:21, 15:11) - Brazīlijas pāri Andrē Lojola Šteins/Renātu Lima (11.), ieņemot pirmo vietu grupā un nodrošinot vietu astotdaļfinālā.
Jau ziņots, ka sieviešu konkurencē Tīna Graudiņa un Līva Ēbere, kuras turnīrā ir izsētas ar 18. numuru, F grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (24:22, 21:16) pārspēja nīderlandietes Raisu Shonu un Katju Stamu (7.), otrajā ar 2-1 (17:21, 21:13, 15:10) uzvarēja Parīzes olimpisko spēļu bronzas medaļnieces un divkārtējās Eiropas čempiones Ninu Brunneri un Tanju Hīberli, bet trešajā cīņā ar 1-2 (21:23, 21:16, 13:15) zaudēja Japānas duetam Reika Murakami/Asami Šiba (19.), taču izcīnīja pirmo vietu grupā un "play-off" sacensības sestdien sāks no otrās kārtas, kur tiksies ar olimpiskajām čempionēm Eduardu Lizbou un Anu Patrisiju Silvu (11.).
Turnīrs Šveicē beigsies svētdien.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.