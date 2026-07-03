Hamiltons par mata tiesu pārspēj Antonelli Lielbritānijas GP sprinta kvalifikācijā
"Ferrari" pilots Luiss Hamiltons piektdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) sezonas devītā posma - Lielbritānijas "Grand Prix" - sprinta kvalifikācijā.
Viņš savu ātrāko apli veica minūtē un 28,376 sekundēs, par 11 sekundes tūkstošdaļām apsteidzot pasaules čempionāta kopvērtējuma līderi Kimi Antonelli ("Mercedes") un par 0,321 sekundi - Maksu Verstapenu no "Red Bull".
Ceturtais trešajā kvalifikācijas daļā bija Hamiltona komandas biedrs Šarls Leklērs (1:28,703), piektais - "Mercedes" pilots Džordžs Rasels (1:28,733), bet sesto un septīto vietu ieņēma "McLaren" braucēji Lando Noriss (1:28,740) un Oskars Piastri (1:28,772).
Pirms tam piektdien tika aizvadīta arī vienīgā treniņu sesija, kurā labāko rezultātu sasniedza Hamiltons.
Antonelli no Hamiltona atpalika 0,213 sekundes, trešais, zaudējot Hamiltonam 0,599 sekundes, bija Leklērs, bet uzreiz ārpus labāko trijnieka palika otrs "Mercedes" pilots Rasels.
Sestdien ir paredzēta sprinta sacīkste un kvalifikācija, bet svētdien norisināsies Lielbritānijas "Lielās balvas" izcīņa.
Pēc astoņiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 171 punktu ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 131 punktu ir Rasels, 125 punktus guvis Hamiltons. Tālāk Oskaram Piastri ("McLaren") ir 80 punkti, Lando Norisam ("McLaren") un Leklēram - pa 79 punktiem, bet Maksam Verstapenam ("Red Bull") ir 73 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 302 un "Ferrari" - 204 punkti, "McLaren" - 159 punkti, bet "Red Bull" - 115 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notikušās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".