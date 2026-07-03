Dāvids Vīksne pēc spilgtas sezonas Austrijā pārceļas uz Beļģiju
Latvijas basketbolists Dāvids Vīksne nākamsezon pārstāvēs Beļģijas klubu Mehelenas "Kangoeroes", piektdien pavēstīja Mehelenas komanda.
Aizvadīto sezonu Vīksne sāka Latvijas vienībā "Rīgas zeļļi", bet decembrī viņš pārcēlās uz Austrijas basketbola superlīgas komandu Traiskirhenes "Lions".
Latvietis "Lions" rindās 15 pamatturnīra spēlēs vidēji izcēlās ar 16,1 punktu un 6,5 atlēkušajām bumbām, bet trīs "play-off" mačos caurmērā guva 18,7 punktus un iekrāja 5,3 bumbas zem groziem.
Vīksne "Rīgas zeļļiem" pievienojās 2023. gada vasarā un divu ar pusi sezonu laikā palīdzēja "Rīgas zeļļiem" izcīnīt trīs sudraba godalgas - Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), Latvijas Basketbola līgā (LBL) un "Užavas" Latvijas kausā, kā arī bronzas medaļu LBL un Baltijas Superkausu šīs sezonas ievadā.
Pirms pievienošanās "Rīgas zeļļiem" Vīksne trīs sezonas pavadīja "Ventspils" un divas "Latvijas Universitāte" rindās.
"Kangoeroes", kas 2025. gadā kļuva par apvienotās Beļģijas un Nīderlandes līgas čempioni, aizvadītajā sezonā apvienotajā līgā ierindojās astotajā pozīcijā, bet Beļģijas čempionātā nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Savukārt FIBA Eiropas kausā Mehelenas vienība nepārvarēja kvalifikāciju.