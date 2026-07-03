Aigars Šķēle, visticamāk, liek punktu karjerai Latvijas izlasē
Latvijas basketbolists Aigars Šķēle, visticamāk, Latvijas vīriešu basketbola izlases rindās jau aizvadījis savu pēdējo maču, sarunā ar portālu "Sportacentrs.com" atzina Šķēle.
33 gadus vecais basketbolists atklāja, ka šovasar Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailītis viņu aicinājis pievienoties Latvijas valstsvienībai, taču Šķēle nolēmis atteikt, lai varētu pilnvērtīgi sagatavoties gaidāmajai sezonai.
Šķēle pēdējo maču izlases rindās aizvadīja 2025. gada februārī, kad pēc pāris laukumā pavadītām minūtēm iedzīvojās savainojumā.
"Izlases cilvēkiem ziņoju, ka spēlēšanai izlasē gribu likt mieru. Savi gadi ir nospēlēti. Gribas aiziet, kamēr kāds tevi grib, nevis tad, kad jau stumj ārā "ar varu". Dzīvē notikt var visādi, bet, visticamāk, izlasei lieku punktu. Tā arī ir pēdējā ziņa, ko devu izlases cilvēkiem," teica Šķēle.
Viņš Latvijas izlases rindās kopā aizvadīja 60 spēles, kurās caurmērā guva sešus punktus.
Šķēle nākamsezon atgriezīsies Latvijā, pievienojoties "VEF Rīga", kuru iepriekš pārstāvēja 2014./2015. gada un 2020./2021. gada sezonās.