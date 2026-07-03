Klāvs Vasks pārvēlēts Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā
Foto: LETA
Klāvs Vasks turpinās iesākto darbu kamaniņu sportā.
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Klāvs Vasks pārvēlēts Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā

Sporta nodaļa

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Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā uz četriem gadiem pārvēlēts Klāvs Vasks, ziņo organizācija

Klāvs Vasks pārvēlēts Latvijas Kamaniņu sporta fed...

2026. gada 3. jūlijā norisinājās Latvijas Kamaniņu sporta federācijas biedru kopsapulce un federācijas vēlēšanu sesija, kuras laikā tika ievēlēta federācijas vadība nākamajam četru gadu termiņam.

Par Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu uz nākamo pilnvaru termiņu tika pārvēlēts Klāvs Vasks. Par federācijas viceprezidenti ievēlēta Dace Gods-Romanovska, savukārt ģenerālsekretāra pienākumus turpmāk pildīs Kristaps Mauriņš. 

Kopsapulcē tika ievēlēta arī federācijas valde, kuras sastāvā turpmāk darbosies Klāvs Vasks, Dace Ābeltiņa, Iluta Gaile, Dace Gods-Romanovska, Normunds Grava, Kristaps Mauriņš, Riks Kristens Rozītis, Zintis Šaicāns un Juris Šics. 

Latvija kamaniņu sportā izcīna vismaz kādu medaļu pēdējās ziemas olimpiskajās spēlēs. Tā bija arī 2026. gadā, kad sudrabu sieviešu konkurencē ieguva Elīna Ieva Bota. 

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