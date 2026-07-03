Klāvs Vasks pārvēlēts Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā uz četriem gadiem pārvēlēts Klāvs Vasks, ziņo organizācija
2026. gada 3. jūlijā norisinājās Latvijas Kamaniņu sporta federācijas biedru kopsapulce un federācijas vēlēšanu sesija, kuras laikā tika ievēlēta federācijas vadība nākamajam četru gadu termiņam.
Par Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu uz nākamo pilnvaru termiņu tika pārvēlēts Klāvs Vasks. Par federācijas viceprezidenti ievēlēta Dace Gods-Romanovska, savukārt ģenerālsekretāra pienākumus turpmāk pildīs Kristaps Mauriņš.
Kopsapulcē tika ievēlēta arī federācijas valde, kuras sastāvā turpmāk darbosies Klāvs Vasks, Dace Ābeltiņa, Iluta Gaile, Dace Gods-Romanovska, Normunds Grava, Kristaps Mauriņš, Riks Kristens Rozītis, Zintis Šaicāns un Juris Šics.
Latvija kamaniņu sportā izcīna vismaz kādu medaļu pēdējās ziemas olimpiskajās spēlēs. Tā bija arī 2026. gadā, kad sudrabu sieviešu konkurencē ieguva Elīna Ieva Bota.