Graudiņa/Ēbere piedzīvo pirmo zaudējumu Gštādes "Elite 16" turnīrā, taču iekļūst astotdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Līva Ēbere piektdien Šveicē profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīra pamatsacensību trešajā mačā piedzīvoja neveiksmi, taču tas neliedza latvietēm iekļūt izslēgšanas spēlēs.
Graudiņa/Ēbere, kuras turnīrā ir izsētas ar 18. numuru, F grupas trešajā spēlē ar 1-2 (21:23, 21:16, 13:15) piekāpās kvalifikāciju pārvarējušajam Japānas duetam Reika Murakami/Asami Šiba (19.).
Pamatturnīra pirmajā mačā latvietes ar 2-0 (24:22, 21:16) pārspēja nīderlandietes Raisu Shonu un Katju Stamu (7.), bet otrajā mačā ar 2-1 (17:21, 21:13, 15:10) pieveica ar sesto numuru izsētās Parīzes olimpisko spēļu bronzas medaļnieces un divkārtējās Eiropas čempiones Ninu Brunneri un Tanju Hīberli no Šveices.
Latvijas pludmales volejbolistes F grupā ieņēma pirmo vietu un sasniedza astotdaļfinālu, kas paredzēts sestdien. Jau ziņots, ka kvalifikācijā Graudiņa/Ēbere ar 2-0 (21:16, 21:15) pieveica amerikānietes Molliju Filipsu un Ebiju van Vinklu (13.) un pamatturnīra pirmajā spēlē ar 2-0 (24:22, 21:16) pārspēja nīderlandietes Raisu Shonu un Katju Stamu (7.).
Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots uzvarēja visās trīs pamatturnīra spēlēs un piektdien aizvadīs astotdaļfināla maču. Turnīrs Šveicē beigsies svētdien.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.