Sadalīs pēdējās ceļazīmes uz astotdaļfinālu: čempionei Argentīnai duelis pret lielāko sensācijas autori
Iepriekšējā Pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna šī gada meistarsacīkšu izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Kaboverdi, piektdien noskaidrojot visus astotdaļfināla pārus.
Mačs Maiamigārdensā sāksies plkst. 1:00 naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika. Pirms tam plkst. 21:00 Ārlingtonā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, bet plkst. 4.30 Kanzassitijā būs Kolumbijas un Ganas duelis. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv".
Argentīnas futbolisti uzvarēja visās trīs apakšgrupas spēlēs, tiekoties ar Alžīriju (3:0), Austriju (2:0) un Jordāniju (3:1). Sešus no astoņiem argentīniešu vārtiem guvis Lionels Mesi, kurš šajā turnīrā kļuva par vēsturē visu laiku labāko vārtu guvēju Pasaules kausā, taču jau šajās meistarsacīkstēs viņu var apsteigt francūzis Kilians Mbapē.
Kaboverde visās apakšgrupas spēlēs cīnījās neizšķirti - vispirms atņemot punktus Spānijai (0:0), pēc tam Urugvajai (2:2) un beigās arī Saūda Arābijai (0:0). Tā kļuvusi par mazāko valsti Pasaules kausu vēsturē, kas sasniegusi izslēgšanas spēles. Argentīna ar Kaboverdi līdz šim savā starpā nav spēlējušas.
Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Austrāliju vai Ēģipti. Austrālija finālturnīru sāka ar uzvaru pār Turciju (2:0), turpinājumā zaudēja ASV (0:2), bet trešajā spēlē cīnījās neizšķirti ar Paragvaju (0:0). Ēģipte vispirms spēlēja neizšķirti ar Beļģiju (1:1), vēlāk uzvarēja Jaunzēlandi (3:1), bet pēdējā spēlē cīnījās neizšķirti ar Irānu (1:1). Abu komandu 2010. gadā notikušais pārbaudes mačs noslēdzās ar rezultātu 3:0 Ēģiptes labā.
Kolumbija grupā uzvarēja Uzbekistānu (3:1) un Kongo DR (1:0), kā arī cīnījās neizšķirti ar Portugāli (0:0). Gana pirms punktu atņemšanas angļiem (0:0) uzvarēja Panamu (1:0), bet trešajā spēlē zaudēja Horvātijai (1:2). Gana un Kolumbija līdz šim savā starpā nav spēlējušas. Kolumbijas un Ganas mača uzvarētāja astotdaļfinālā cīnīsies ar Šveici.
Astotdaļfinālos tiksies arī Paragvaja ar Franciju, Kanāda ar Maroku, Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Brazīlija ar Norvēģiju un Meksika ar Angliju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.