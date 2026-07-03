Pēc fiasko Pasaules kausā atkāpies Vācijas izlases galvenais treneris, kura vietā noskatīts Jirgens Klops
Pēc šokējošās izstāšanās jau 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra pirmajā izslēgšanas kārtā no sava galvenā trenera amata nāksies atkāpties Vācijas trenerim Juliānam Nāgelsmanam, ziņo vietējais medijs "Bild". Vēlāk tas paziņots oficiāli.
Vācija ar nepārliecinošu sniegumu pārvarēja grupu, taču pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā pēcspēles sitienu sērijā piekāpās Paragvajai. Pēc spēles beigām galvenais treneris Juliāns Nāgelsmans izteicās, ka pats neplānojot pamest savu amatu un to turpinās, ja viņam joprojām uzticēšoties Vācijas Futbola asociācija.
🚨🚨 BREAKING: Julian Nagelsmann and Germany, it’s OVER. He’s no longer the head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Decision made and Nagelsmann leaves the job after poor World Cup, as BILD reports.
👀 Jürgen Klopp would be OPEN to the job, as revealed earlier this week. 🇩🇪 pic.twitter.com/wE11V20g6G
Kā ziņo vietējais medijs "Bild", tad šāda uzticība nav gūta. Ceturtdien, 2. jūlijā, starp Nāgelsmanu un Vācijas Futbola asociācijas vadību notika gandrīz trīs stundu gara tikšanās, kuras laikā speciālists nepārliecināja par savu palikšanu. Viņam tika lūgts brīvprātīgi pamest ieņemamo amatu. Tiek ziņots, ka, ja Nāgelsmans pats atkāpsies no amata, tad viņam pienāksies septiņu miljonu eiro vērta kompensācija, jo pusēm bija spēkā esošs līgums vēl uz diviem gadiem.
3. jūlijā Vācijas Futbola asociācija oficiāli paziņojusi, ka līdzšinējais treneris pametis ieņemamo amatu. Amatpersonas pateicās Nāgelsmanam par viņa pavadīto laiku un ieguldītajām pūlēm rezultātos, taču speciālists norādīja, ka pieņemt lēmumu par aiziešanu nav bijis viegli.
Jau zināms, kurš ir galvenais kandidāts uz Nāgelsmana aizstāšanu - neviens cits kā Jirgens Klops. Viņš no 2015. līdz 2024. gadam ar panākumiem trenēja Premjerlīgas klubu "Liverpool", pēc kā paziņoja par aiziešanu no trenera aroda. Vēlāk viņš kļuva par "Red Bull" globālā futbola direktoru, un Pasaules kausa laikā strādā kā TV eksperts.
Ar "Red Bull" viņam noslēgts līgums līdz 2029. gadam. Gadījumā, ja tiks panākta vienošanās, tad Vācijas Futbola asociācijai var nākties maksāt transfēra maksa par šī līguma izpirkšanu, kas mērama vairākos miljonos eiro. Ir gan informācija, ka uz Vācijas izlasi viņš var pārcelties bez jebkādas transfēra maksas.
🚨🧨 Jürgen Klopp is the DFB’s top candidate to succeed Julian Nagelsmann, as revealed. Concrete talks are expected to begin soon.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026
He would be able to leave his current role for the DFB. As excl. reported, Klopp and Oliver Mintzlaff agreed on a verbal exit clause when he joined… pic.twitter.com/YAqCNTfnqB
"Red Bull" esot apmierināta ar Klopa darbu, kurš dod padomus septiņiem "Red Bull" finansētiem klubiem pasaulē. Tā, piemēram, ar viņa palīdzību Japānā, ASV un Brazīlijā šīs komandas ir jaunākās līgā.
Juliāns Nāgelsmans Vācijas izlases trenera amatā strādāja no 2023. gada. Pirms tam viņš vadīja Vācijas Bundeslīgas klubus kā "Hoffenheim", "Leipzig" un Minhenes "Bayern".