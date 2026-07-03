Ukrainai Rīgā svarīga uzvara, Lietuva graujošā panākumā atrāda jaunos NBA spīdekļus, rumāņi šokē grieķus
Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Rīgā izcīnīja uzvaru 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā. Spēles notika arī citās apakšgrupās.
A apakšgrupas spēlē Ukraina ar 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16) pārspēja Gruziju. Ukrainas uzvaru ar 28 gūtajiem punktiem sekmēja Svjatoslavs Mihaiļuks, Oleksandrs Kovļars iekrāja 20 punktus un sešas rezultatīvas piespēles, bet Dmitro Skapincevs noslēdza maču ar 17 punktiem un 14 bumbām zem groziem. Gruzijas izlasē rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Markīzs Rīds, Tornike Šengelija iekrāja 13 punktus, kamēr Duda Sanadze izcēlās ar desmit gūtajiem punktiem.
Citā A grupas mačā Spānija savā laukumā ar 109:81 (24:19, 27:22, 31:14, 27:26) apspēlēja Dāniju, tiekot pie piektā panākuma tikpat spēlēs. Mājinieku rindās ar 20 punktiem izcēlās Pjērs Oriola, bet ar 16 punktiem maču noslēdza Mario Sensuperī un Hugo Gonsaless. Dānijas labā 14 punktus guva Žermēns Bolisažers-Vebs.
A grupā Spānijai ir piecas uzvaras tikpat mačos, Ukraina uzvarējusi trijās no piecām spēlēm, Gruzija iekrājusi bilanci 2-3, bet Dānija piedzīvojusi piecas neveiksmes. Līdz ar šādu izkārtojumu zināms, ka nākamo kārtu sasniegs Spānija, Ukraina un Gruzija.
Pirmajās kvalifikācijas spēlēs ukraiņi ar 88:71 uzvarēja Dāniju un ar 92:79 pārspēja Gruziju, bet pēc tam sekoja divas neveiksmes pret Spāniju (66:86 un 64:78). Ukrainas valstsvienība sacentās arī priekškvalifikācijā, kur spēlēja vienā grupā ar Šveici un Slovākiju, ar bilanci 3-1 ieņemot pirmo vietu grupā.
Citās 2. jūlija spēlēs Lietuva ar savām NBA zvaigznēm pārliecinoši Klaipēdā ar 105:85 apspēlēja Lielbritāniju. Mats Buzelis guva 12 punktus, bet par rezultatīvāko ar 20 punktiem, desmit bumbām zem groziem un sešām piespēlēm kļuva Jons Valančūns. 16 punkti, septiņas bumbas zem groziem un sešas piespēles citam NBA spēlētājam Kasparam Jakučonim. Līdz ar svarīgo trešo uzvaru piecās spēlēs lietuvieši garantējuši tikšanu nākamajā kārtā, jo Lukas Banki trenētā Itālija izbraukumā ar 102:83 pieveica Islandi.
Par pārsteigumu parūpējās Rumānija, kas savā laukumā ar 73:66 šokēja Grieķiju. Uzvaru rumāņi izcīnīja ar sniegumu ceturtajā ceturtdaļā, to uzvarot ar 22:8. Ar 20 punktiem izlases rezultatīvākais bija naturalizētais Darens Rasels, bet Grieķija spēlēja bez savām lielākajām zvaigznēm. B grupā vēl nav zināmas trīs komandas, kuras iekļūs nākamajā kārtā, jo bilance 3-2 ir grieķiem un Melnkalnei, bet 2-3 Rumānijai un Portugālei.
Vietu nākamajā kārtā nodrošināja Serbija, kurai jau pirmajā vasaras logā palīdz Nikola Jokičs. Izbraukumā serbi izcīnīja trešo uzvaru grupā, ar 97:73 apspēlējot pastarīti Šveici. Jokičam 22 punkti, 14 bumbas zem groziem un septiņas piespēles, bet citam NBA spēlētājam Nikolam Jovičam 22 punkti un piecas piespēles. C grupā tālāk tiks Turcija (kam uzvaras visās piecās spēlēs), Serbija (3-2), Bosnija un Hercegovina (2-3).
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027. gada 27. augusta līdz 12. septembrim notiks Katarā. Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.