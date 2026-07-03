Šveices futbolisti uzvar Alžīriju un trešo finālturnīru pēc kārtas iekļūst 1/8 finālā
Šveices vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā, izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2:0 pārspējot Alžīrijas valstsvienību.
Spēles desmitajā minūtē šveiciešus vadībā izvirzīja Brēls Embolo, saņemot piespēli no talantīgā Džoana Manzambi, kurš soda laukumā meistarīgi apspēlēja vairākus pretiniekus.
Šveicieši vadībā nostiprinājās otrā puslaika pirmajā minūtē, kad alžīrieši nespēja izraidīt bumbu tālāk projām no vārtiem un Dans Ndojē no distances soda laukumā raidīja to mērķī.
Astotdaļfinālā Šveice tiksies ar Kolumbiju vai Ganu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.