Portugāle kompensācijas laikā izrauj uzvaru un nodrošina astotdaļfinālā grandu dueli
Gonsalu Ramušam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, Portugāles vīriešu futbola izlase ceturtdien iekļuva Pasaules kausa astotdaļfinālā, kurā tās pretiniece būs Spānija.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē Portugāle ar 2:1 (0:0) pārspēja Horvātiju.
Spēles 53. minūtē pēc piespēles no labās puses Ivans Perišičs izpildīja sagatavotu sitienu no tuvas distances un panāca 1:0 horvātu labā. Mazliet vēlāk Rafaēls Leāu ar bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni, bet citā epizodē aizmugures dēļ netika ieskaitīts Krištianu Ronaldu vārtu guvums, tomēr 68. minūtē viņš ar 11 metru soda sitienu panāca 1:1. Tie kļuva par viņa pirmajiem vārtiem Pasaules kausu izslēgšanas spēlēs, turklāt visas spēles laikā tas kļuva par viņa vienīgo pieskārienu bumbai soda laukumā.
1 - Cristiano Ronaldo's penalty against Croatia was his only touch inside the opposition box in his 81 minutes spent on the pitch.— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026
It was also his first-ever goal in the knockout stages of the World Cup.
Breakthrough. pic.twitter.com/Tp8PrO9rp5
Puslaika turpinājumā bumba pēc Mateo Kovačiča sitiena trāpīja pa vārtu stabu, bet Petara Sučiča vārtu guvums netika ieskaitīts aizmugures dēļ. Mača kulminācija bija kompensācijas laikā, kura ceturtajā minūtē pēc Leāu centrējuma Ramušs no vārtu priekšas ar galvu raidīja bumbu tīklā. Tikmēr vienā no pēdējiem horvātu uzbrukumiem Joško Gvardiols ieraidīja bumbu vārtos, taču ar VAR palīdzību tika konstatēta aizmugure, un rezultāts palika nemainīgs.
Savu, visticamāk, pēdējo spēli Pasaules kausa finālturnīros aizvadīja horvātu leģenda Luka Modričs. Portugāle astotdaļfinālā tiksies ar Spāniju, kas pirms tam ar 3:0 (1:0) pārspēja Austriju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.