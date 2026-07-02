Spānija neatstāj Austrijai nekādas cerības un iesoļo astotdaļfinālā
Spānijas vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja vietu Pasaules kausa (PK) finālturnīra astotdaļfinālā.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Spānija ar 3:0 (1:0) pārspēja Austriju. Uzvarētāju labā divus vārtus guva Mikels Ojarsabals, bet vēl viens precīzs sitiens padevās Pedro Porro.
Mača 29. minūtē spāņiem pēc stūra sitiena izspēles izdevās nogādāt bumbu Austrijas vārtos, taču vārtu guvums īsi pēc tam tik atcelts, jo tiesnesis saskatīja spāņu kontaktu ar Austrijas vārtsargu, viņam pēc tam nokrītot un nespējot aizsargāt vārtus.
Spānijas futbolisti turpināja uzbrukt un 36. minūtē austriešu vārtsargu pārspēja Ojarsabals, no soda laukuma sitot precīzi pēc Marka Kukureljas piespēles.
Otrā puslaika pirmajā pusē spāņi turpināja vairāk kontrolēt bumbu un izpildīja vairākus sitienus austriešu vārtu virzienā, kamēr Austrija spēja atbildēt tikai ar vienu sitienu.
Spānijai izdevās noslēgt uzbrukumu ar precīzu sitienu 66. minūtē, kad pēc ilgākas saspēles pie Austrijas soda laukuma spāņiem tomēr izdevās ielauzties soda laukumā, un pēc Aleksa Baenas piespēles pretinieku vārtos bumbu ar galvu raidīja Porro, gūstot savus pirmos vārtus Spānijas izlases rindās.
Pamatlaika izskaņā Spānija guva vēl trešos vārtus, 89. minūtē pēc Kukureljas piespēles vēlreiz precīzam esot Ojarsabalam. Spānija astotdaļfinālā tiksies ar Portugāli vai Horvātiju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.